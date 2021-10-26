محمد بن راشد: «العلم» رمز الدولة والسيادة والوحدة

دبي (الاتحاد)

دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى رفع «العلم» في الثالث من نوفمبر المقبل على جميع الوزارات والمؤسسات بشكل موحد الساعة الحادية عشرة صباحاً. وقال سموه عبر «تويتر»: «الإخوة والأخوات ستحتفل دولة الإمارات بيوم علمها في عامها الخمسين في الثالث من نوفمبر القادم.. سنرفعه على وزاراتنا ومؤسساتنا بشكل موحد الساعة الحادية عشرة صباحاً.. رمز الدولة والسيادة والوحدة للخمسين الماضية سيبقى معنا للخمسين القادمة ليرسخ الانتماء والولاء والمحبة لتراب الإمارات».

تاج العز والفخر

تحتفل دولة الإمارات في الثالث من نوفمبر المقبل بـ«يوم العلم»، تلبية لدعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع العلم على جميع الوزارات والمؤسسات بشكل موحد الساعة الحادية عشرة صباحاً.

ويرفع علم الدولة في تمام الحادية عشرة صباحاً في كافة مؤسسات الدولة، فيما تأتي المناسبة تزامناً مع الاحتفال بذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في البلاد في 3 نوفمبر 2004.

وتُعد المناسبة الوطنية فرصة للتعبير عن الانتماء والولاء للدولة والقيادة الرشيدة والتمسك بالقيم والمبادئ المتوارثة من الآباء المؤسسين، ومناسبة لتجسيد الطموحات وإبراز المنجزات.

ويخفق علم الإمارات شامخاًَ فوق البيوت والمباني والميادين التي تتوشح بألوانه في مشهد احتفالي نادر يختزل قيم السعادة والفخر والانتماء، ورفع علم الإمارات للمرة الأولى في الثاني من ديسمبر 1971، وكان أول من رفعه، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» في «دار الاتحاد» في إمارة دبي.

واختير علم الإمارات علماً رسمياً للبلاد عام 1971، وقام بتصميمه محمد عبدالله المعينة، خلال مسابقة أقامها الديوان الأميري في أبوظبي قبل شهرين من إعلان الاستقلال.