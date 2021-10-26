مواطنون: يوم العلم فرصة وطنية تعكس الوحدة والتلاحم

هدى الطنيجي، سعيد أحمد (رأس الخيمة، أم القيوين)

أكد مواطنون أن احتفالات دولة الإمارات «بيوم العلم» الذي يصادف الثالث من نوفمبر من كل عام هي دليل قاطع على الوحدة والتلاحم وفرصة وطنية يتجدد من خلالها العزم على مواصلة تقديم المزيد من العطاء في سبيل دعم مسيرة الوطن والاتحاد.

يوسف حبيب

وقال المواطن الدكتور يوسف حبيب: «إن احتفالات دولة الإمارات بشعبها والمقيمين على أرضها بيوم العلم هي تعبير خالص من القلب عن مدى حب هذه الدولة التي قدمت الكثير لأبنائها، ووجب على الجميع التلاحم فيما بينهم مع قيادتها الرشيدة لنثبت للعالم أجمع قوة الترابط والتلاحم، حيث سيجتمع كل من يقطن في هذه الأرض الطيبة في هذا اليوم ليرفعوا علم دولة الإمارات الخفاق في السماء والذي هو مصدر عز وفخر للجميع».

وأكد أن دولة الإمارات وما سعت إليه لتحقيق أحلام وطموحات شعبها هي مثال استثنائي يروي قصص نجاحات متتالية للعالم أجمع ابتداء من مسيرة الاتحاد ومواصلة بكافة الإنجازات غير الاعتيادية التي أذهلت العالم أجمع بما تقدمة وما سوف تقدمه، ويوم العلم ستتجه الأنظار إلى الإمارات ليشاهدوا أعلام الدولة وهي خفاقة بطموح وحب شعبها وتلاحمه مع القيادة.

عبدالله بن دفنا

ولم يختلف معه في الرأي المواطن عبدالله بن دفنا الذي أكد أن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، حققت إنجازات عديدة ومتتالية واستثنائية في شتى المجالات، جعلت شعبَها أسعد شعب ليجتمعوا فيما بينهم بفضل تلك الإنجازات المسخرة لهم في سبيل رفعة العلم والدولة، حيث تعكس رفعة العلم طموحات الشعب والمستقبل المزدهر الذي ينتظرهم في مختلف القطاعات والصعد. وأكد أن الاحتفال بيوم العلم سيكون هذا العام بطعم آخر في ظل استضافة دولة الإمارات معرض إكسبو 2020 والذي أضفى على الدولة إنجازاً جديداً من نوع آخر حيث جمع كافة دول العالم في دبي لتكتمل بذلك احتفالاتنا بهذه الإنجازات مع فرحتنا بالمناسبات الوطنية القادمة، مؤكداً أن شعب الإمارات اليوم هو على قدر عال من الفخر والاعتزاز بما تنجزه دولة الإمارات وما ستقدمه في المستقبل القريب.

حسين العامري

وقال حسين العامري: إن يوم العلم هو يوم وطني عزيز على قلوب الجميع حيث ينتظره الجميع بفارغ الصبر مواطنين أو مقيمين ترعرعوا في ظل هذه الأرض الطيبة التي تطبق مبدأ المساواة بين الجميع وتبث قيم التسامح والعطاء ليعبروا عن فرحتهم بإنجازات الدولة الاستثنائية.

وذكر أن الجميع يستعد نحو اقتناء أعلام الدولة لوضعها على منازلهم ومختلف الجهات والمؤسسات متباهين برفعة الدولة وما وصلت إليه من إنجازات في شتى المجالات جعلت المواطنين والمقيمين على أرضها سعداء.

حسين الفردان

وقال حسين الفردان، إن يوم العلم تتجدد خلاله أسمى معاني الولاء لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، وإننا نسعى نحو المضي قدماً في سبيل رفعة الدولة وجعل علمها خفاقاً في عالي السماء ومواصلة العمل والاجتهاد في سبيل تطورها ونهضتها، حيث يؤكد جميع من يشارك في هذه الفعالية الوطنية أن شعب دولة الإمارات على يد واحدة مع القيادة ويسير خلفها لتحقيق التقدم والازدهار.

حمدان الكعبي

وقال حمدان الكعبي: إنها مناسبة وطنية عزيزة على قلوب الجميع نحرص من خلالها على تأكيد انتمائنا للوطن في ظل قادتها وحكامها، الذي يسعون نحو رفعة الدولة ورفعة الشعب وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم ولأبنائهم، ونجدد عبر هذه الفعالية ولاءنا لأرض دولة الإمارات واحة الأمن والأمان ومنبع التسامح والرخاء لتكون في صدارة كافة الدول في مختلف الصعد والمجالات.

وأكد مواطنون في أم القيوين أن الاحتفال بيوم العلم، يزيدهم فخراً وانتماء لهذا الوطن المعطاء، وأن الإمارات تزداد دوماً بإنجازاتها وعطاءاتها المستمرة، بفضل الله عز وجل، ثم بفضل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي أسس البنيان، حتى وصلت الإمارات إلى أعلى المراتب.

خلفان بن صرم

وقال المواطن خلفان علي بن صرم: إن الاحتفالية بيوم العلم، تعبر عن فخر وانتماء المواطنين لرمز الوحدة وشعار الوطن، وتبرز قوة إخلاصهم له ولحكومتهم، وتؤكد على العهد في استكمال مسيرة المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والولاء للقيادة الرشيدة.

إبراهيم بن عمير

وقال المواطن إبراهيم يوسف بن عمير: إن «يوم العلم» هو مناسبة وطنية غالية على قلوب شعب الإمارات، حيث يتصادف هذا اليوم مع يوم تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدول، حفظه الله، مقاليد الحكم، وهي مبادرة مستمرة بعد أن أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، من أجل جعل هذا اليوم ذكرى وطنية يرددها المواطنون وتتناقلها الأجيال.

وأضاف: إن هذا اليوم له أثر كبير في نفوسنا، ويعزز من قيم المواطنة لدى الجميع، ويعبر عن تكاتف شعب الإمارات مع قيادته، ويزيدنا فرحة وفخراً بما نشاهده من إنجازات عظيمة تحققت بفضل السياسة الحكيمة لقيادتنا، التي تسير على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

محمد راشد

وتابع المواطن محمد راشد بن زايد: إن الاحتفال بيوم العلم، يجسد أروع الصور المشرقة لدولة الإمارات وأبنائها المخلصين، وتعكس روح التكاتف الجميل، والانتماء والتلاحم الوطني بين أبناء الوطن وقيادتهم، ويعبر عن مشاعرهم وتسامحهم مع الجميع، لافتاً إلى أن هذا اليوم هو بمثابة فخر واعتزاز لنا، ويوم يذكرنا بإنجازات الدولة. وأضاف: إن «يوم العلم» يعد رمزاً للهوية الوطنية وهي مناسبة عزيزة على قلوب المواطنين جميعاً، وتظهر فيه صور التلاحم الوطني ووحدة الدولة، ومصدر من مصادر الفخر والاعتزاز، وسنحافظ على هذا الرمز ونضحي من أجل بقائه عالياً شامخاً في السماء.

خليفة بوهارون

تضحيات الآباء والأجداد

قال المواطن خليفة راشد بوهارون: إن الاحتفال بيوم العلم يعد مناسبة لتعريف الأبناء بتضحيات الآباء والأجداد المؤسسين، الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل بقاء هذا العلم مرفوعاً شامخاً، لافتاً إلى أنه رمز الدولة التي أدهشت العالم بما حققته من إنجازات عظيمة ونالت إعجاب وتقدير واحترام العالم.

وأشار إلى أننا نعتز بالعلم الذي هو تعبير حقيقي عن انتمائنا لوطننا الغالي، الذي نشارك الجميع محبته والعمل من أجل مواصلة نهضته وحمايته، مشيراً إلى أننا نعاهد حكومتنا الرشيدة على أن نحافظ على رمز الدولة وأن نضحي من أجله.