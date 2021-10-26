«الهلال الأحمر» يسلم دفعة جديدة من سيارات الإسعاف لإثيوبيا

أديس أبابا (وام)

سلمت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بذراعها الإنسانية «الهلال الأحمر» الإماراتي، أمس، دفعة أخرى من سيارات الإسعاف ضمن سلسلة من الدفعات الموجهة للقطاع الصحي في إثيوبيا لدعم قدراته اللوجستية وتعزيز برامجه الصحية. وأكد محمد سالم أحمد مسعد الراشدي سفير الدولة لدى جمهورية إثيوبيا، أن هذه المبادرة تأتي استمراراً للدعم الإنساني الذي تقدمه الإمارات لصالح الدول الشقيقة والصديقة خاصة في المجال الصحي.

وقال: إن هذا الدعم النوعي للقطاع الصحي الإثيوبي يجسد نهج الإمارات في تبني المبادرات التي تعنى بتحسين حياة الناس، من خلال تعزيز الخدمات الأساسية التي يحتاجون إليها وفي مقدمتها خدمات القطاع الصحي الذي يعتبر أولوية من أجل المساعدة في رفع المعاناة الصحية، مشيراً إلى أن هذا الدعم سوف يستمر لتحقيق ما يكفل تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية للشعب الإثيوبي الصديق.

وأكد الراشدي أن هذه الخطوة جاءت ضمن مبادرات إنسانية وتنموية عديدة تبنتها الدولة للحد من وطأة المعاناة الإنسانية وتعزيز الخدمات الأولية وتقديم العون والمساعدات التي تؤمن للشعب في إثيوبيا سبل العيش الكريم.