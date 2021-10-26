تدشين أول وقف صحي في دبي

دبي (الاتحاد)

دشنت مؤسسة الأوقاف وشؤون القصّر بدبي، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، أول وقف صحي يدعم القطاع الطبي وأبحاث الأمراض والأوبئة في الإمارة، حيث أُقيم المشروع تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإقامة وقف صحي يساند جهود القضاء على الأمراض والأوبئة، ويدعم الدراسات والأبحاث في مجال الصحة بشكل عام. وتأتي هذه الخطوة بما لها من انعكاسات إيجابية على صحة المجتمع، تزامناً مع ما أثبتته جائحة «كوفيد-19» من أهمية التشخيص المبكر للأمراض والأوبئة في وقاية الفرد والمجتمع وتجنّب الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها.

وجرى تنفيذ الوقف وفقاً لاتفاقية الشراكة التي تم توقيعها بين المؤسسة والجامعة، وهو يتكون من أربع فلل سكنية أُقيمت على قطعة أرض تبلغ مساحتها 7200 قدم مربعة، ومسجّلة باسم مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بمنطقة البدع في دبي، واستغرق تنفيذ المشروع 13 شهراً، وقُدّرت تكاليف الإنشاء والتشييد وقيمة قطعة الأرض بتسعة ملايين درهم قدمها فاعلو خير.

وقال علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر خلال افتتاح الوقف الصحي: إن ريعه سيوجه لدعم وتمويل الأبحاث الطبية المتعلقة بمكافحة الأمراض ودعم ابتكارات الأجهزة الطبية لعلاج إصابات الأوبئة وبناء مراكز للبحوث وعيادات وفق معايير عالمية ومساعدة المرضى المحتاجين للعلاج.