سفيرة الإمارات تقدم أوراقها للرئيس البولندي

وارسو (وام)

قدمت الدكتورة إيمان أحمد السلامي أوراق اعتمادها إلى فخامة أندجي دودا رئيس جمهورية بولندا الصديقة، سفيرة فوق العادة ومفوضة لدولة الإمارات لدى الجمهورية، وذلك بالقصر الرئاسي في العاصمة البولندية وارسو، بحضور عددٍ من المسؤولين البولنديين.

ونقلت تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلى فخامته وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمل فخامة الرئيس البولندي، السفيرة، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنى فخامته للسفيرة التوفيق في مهام عملها، وتطوير العلاقات الثنائية وتعزيزها في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامها. من جهتها، أعربت السفيرة عن اعتزازها بتمثيل دولة الإمارات لدى جمهورية بولندا، وحرصها على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة بين البلدين.