%70 من مشاريع «الصنعة» للأسر المنتجة شبابية وجديدة

دبي (الاتحاد)

تفتح وزارة تنمية المجتمع، أبواب جناح «الصنعة - 13» للأسر الإماراتية المنتجة تزامناً مع الموسم الجديد للقرية العالمية 2021 - 2022، بمشاركة 70 أسرة منتجة من كافة فئات المجتمع من أصحاب المشاريع التجارية المتميزة، حيث تشكل المشاريع الجديدة والشبابية في الجناح هذا العام نحو 70% من إجمالي المشاركين، الذين يبدؤون خطواتهم الأولى في الأعمال التجارية انطلاقاً من «الصنعة» بالقرية العالمية. وتتواصل مشاركة الأسر الإماراتية في «الصنعة» ضمن مشروع تتبناه الوزارة، ويحظى بدعم من إدارة القرية في إطار المسؤولية المجتمعية، وانطلاقاً من حرص الوزارة على الاستثمار في تنمية المجتمع من خلال دعم وتنمية المشاريع المنزلية والمشاريع متناهية الصغر للأسر، بما يحقق مكاسب اقتصادية واجتماعية في إطار تمكين الأسرة الإماراتية وتأكيد استقرارها وتماسكها. وقالت عفراء بوحميد مدير إدارة برامج الأسر المنتجة بوزارة تنمية المجتمع: إن جناح «الصنعة 13» يركز هذا العام على أفكار أكثر تنافسية ونوعية، انطلاقاً من الرؤية التطويرية لمشاريع الأسر المنتجة التي تنتهجها الوزارة، سعياً لإعلاء تنافسية ونجاح هذه المشاريع، مشيرة إلى حرص الوزارة على إتاحة مشاركة جامعة لكافة فئات المجتمع، من السيدات والرجال، الشباب والطلبة، وكبار المواطنين وأصحاب الهمم، الذين يتنافسون لتسويق أفضل المنتجات والمشاريع التجارية في بيئة تنافسية عالمية. وأضافت بوحميد: إن 70 أسرة منتجة تتشارك هذا العام تسويق منتجاتها في 53 محلاً، وهي: 10 محال للمواد الغذائية، و23 محلاً للملابس، و18 محلاً للأشغال اليدوية، ومحلان للعطور، مشيرة إلى أن الأسر المشاركة في الجناح منها: 8 أسر من كبار المواطنين، و3 من مستحقي الضمان الاجتماعي، و16 من الشباب، و2 من أصحاب الهمم. إضافة إلى 6 عائلات تشارك في جناح «الصنعة» بمجموعة أفراد من كل أسرة، لتسويق مشاريعها التجارية المنزلية والمتناهية الصغر.

عفراء بوحميد

رؤى مبتكرة

ويُعد مشروع «الصنعة» أحد مشاريع الوزارة المستدامة الهادفة إلى الارتقاء بالمستوى الاقتصادي للأسر الإماراتية المنتجة، وتنويع مصادر دخلها واستثمار طاقات أفرادها وتطوير قدراتهم وصقل مهاراتهم ليكونوا أصحاب مشاريع رائدة برؤى مطورة ومبتكرة، تسهم في دعم اقتصاد الأسرة خاصة والاقتصاد الوطني عامة. وتتولى إدارة برامج الأسر المنتجة في وزارة تنمية المجتمع، الإشراف المتكامل على جناح الصنعة بالقرية العالمية.