افتتاح مركز لـ«التنمية الأسرية» في الرويس

أبوظبي (الاتحاد)

بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، افتتحت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومؤسسة التنمية الأسرية، أمس، مركزاً لمؤسسة التنمية الأسرية في مدينة الرويس، كأحد مخرجات اتفاقية التفاهم التي أبرمتها «أدنوك» مع مؤسسة التنمية الأسرية في عام 2019. ويأتي تدشين هذا المركز ضمن المساعي المشتركة في وضع الخطط والبرامج الفعالة والمتخصصة لتعزيز الحياة الاجتماعية والأسرية في إمارة أبوظبي.

يقدم المركز خدمات متنوعة لجميع أفراد الأسرة في مدينة الرويس، والتي يبلغ عدد سكانها ما يقارب 29 ألف نسمة من 65 جنسية، وتسهم هذه البرامج والخدمات في نشر الوعي والثقافة الاجتماعية لمختلف شرائح وفئات المجتمع لتحقيق الاستقرار بين أفراد الأسرة.

كما يقدم مركز مؤسسة التنمية الأسرية في مدينة الرويس خدمات الرعاية الاجتماعية لمساندة أفراد الأسرة وتعزيز استقرارهم الاجتماعي، حيث تهدف الخدمة إلى توفير الدعم والأمان الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة نتيجة تعرض أحد أفرادها للانحراف أو الجنوح وتمكينهم من مواصلة أدائهم لوظائفهم الطبيعية، وتمكين الأسر التي تتعرض للتفكك أو الطلاق من التعامل مع الموقف بكفاءة وفاعلية وبما يضمن الحد من معالجة الآثار السلبية للطلاق.

وأكد معالي علي سالم الكعبي رئيس مجلس أمناء مؤسسة التنمية الأسرية، أن افتتاح مركز مؤسسة التنمية الأسرية في منطقة الرويس يأتي تجسيداً لأهداف المؤسسة ورسالتها وقيمها واستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز دور الأسرة في المجتمع من خلال تقديم خدمات التدريب والتأهل والتوعية والتثقيف انطلاقاً من رؤية إمارة أبوظبي المتمثلة في «مجتمع آمن ومزدهر، واقتصاد متنوع ومستدام، وجهة جاذبة ومميزة»، ومحور التنمية الاجتماعية المتمثل في «أسرة متماسكة تُشكل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لشتى فئاته»، كما يأتي بذرة للتعاون المشترك بين المؤسسة وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» التي وقّعت مع المؤسسة مذكرة تفاهم تؤكد عمق التنسيق بين المؤسستين وحرصهما على تقديم كل ما من شأنه خدمة الأسرة والمجتمع.

وقال الكعبي: «يأتي افتتاح مركز مؤسسة التنمية الأسرية في الرويس ترجمة لتوجيهات واهتمام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي تحرص دائماً على قيام مؤسسة التنمية الأسرية بالأدوار المنوطة بها في الاهتمام بكل ما من شأنه أن يخدم الأسرة ويحسن من جودة حياة أفرادها، وصولاً إلى مجتمع متلاحم ومتعاضد».

وتقدم معاليه بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، لما قدمته أدنوك من دعم لافتتاح المركز وتسيير أعماله، وتذليل كافة التحديات، كما تقدم بشكره وتقديره لفرق العمل من المؤسستين لما بذلوه من جهد ليصبح المركز جاهزاً لخدمة أفراد الأسرة في المنطقة.

وحول أهمية البرامج والخدمات الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة التنمية الأسرية في مدينة الرويس لتعزيز استقرار الأسرة في المدينة، قالت مريم محمد الرميثي مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: «إن افتتاح مركز للمؤسسة في مدينة الرويس يأتي تفعيلاً للمرحلة الثانية من مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين الطرفين لبناء شراكة مثمرة وناجحة، وليكون إضافة نوعية إلى مجموعة الخدمات التي تنضوي تحت مسؤولية المؤسسة عبر مراكزها التي تبلغ 18 مركزاً موزعاً على مناطق أبوظبي، والظفرة، والعين».

بصمة إيجابية

قالت المهندسة فاطمة النعيمي، رئيسة لجنة التوازن بين الجنسين في مجموعة أدنوك، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للغاز الطبيعي المسال: «نحن سعداء بافتتاح هذا المركز الذي جاء ضمن إنجازات ومخرجات الاتفاقية المشتركة والمبرمة بين (أدنوك) ومؤسسة التنمية الأسرية»، مشيرة إلى أن افتتاح المركز يعكس أيضاً جهود «أدنوك» الاستراتيجية في ترك بصمة إيجابية في مجتمع منطقة الظفرة وتعزيز الحياة الاجتماعية فيها، حيث تعتبر مركزاً حيوياً لعملياتها المتنوعة.

ومن جانبه، قال سيف عتيق الفلاحي نائب رئيس أول لخدمات المجموعة والمهام الخاصة- شركة بترول أبوظبي الوطنية -«أدنوك»: سيكون لهذه الخطوة أثر إيجابي كبير على مجتمع مدينة الرويس، حيث ستفتح المجال أمام العديد من المقيمين في المدينة على اختلاف جنسياتهم للاستفادة من الخدمات المتنوعة التي سيقدمها.