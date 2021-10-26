تجربة أول رائد فضاء إماراتي عبر نظارات الواقع الافتراضي

آمنة الكتبي (دبي)

استعرض جناح مركز محمد بن راشد للفضاء خلال المعرض المصاحب للمؤتمر الدولي للملاحة الفضائية النموذج الهندسي لمشروع مسبار الأمل، بالإضافة إلى أجزاء من المستكشف راشد وتجربة تحاكي تربة القمر، كما وفر 5 شاشات تفاعلية توضح المشاريع الفضائية، كما أتاح جناح المركز للزوار إجراء تجربة أول رائد فضاء إماراتي إلى محطة الفضاء الدولية عبر نظارات الواقع الافتراضي واستخدام سماعات الواقع المعزز.

كما استعرض جناح وكالة الفضاء اليابانية «جاكسا» مشروع مسبار الأمل، حيث عقد المركز اتفاقية تعاون مع شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة لإطلاق مسبار الأمل المخصص لاستكشاف كوكب المريخ على متن الصاروخ H-IIA - «اتش 2 إى»، كما أشارت إلى أن هناك تعاوناً واتفاقيات سابقة في مجالات مختلفة مرتبطة بمشاريع فضائية أخرى، ومن بينها التعاون مع وكالة استكشاف الفضاء اليابانية في مشروع «دبي سات-2»، بالإضافة إلى تكليف شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة في إطلاق القمر الصناعي الثالث من منظومة الأقمار الصناعية التابعة للمركز «خليفة سات»، أول قمر صناعي عربي يتم تصنيعه في الإمارات بكفاءات وخبرات إماراتية.

وعرضت شركة اي سبيس نسخة طبق الأصل من مركبة الهبوط Hakuto-R من iSpace، ستنقل المستكشف راشد إلى القمر، وتعد الحاوية الصغيرة المتصلة بالذراع هي المكان الذي ستتسلق فيه العربة الجوالة الصغيرة التي يبلغ وزنها 10 كجم بعد الهبوط، ثم توجه إلى سطح القمر، حيث عقد مركز محمد بن راشد للفضاء اتفاقية تعاون مع شركة الإطلاق الفضائي التجاري اليابانية «آي سبيس»، التي ستتولى تقديم خدمات توصيل الحمولة والمعدات الخاصة بالمشروع الإماراتي الطموح لاستكشاف القمر.