«الفضاء المصرية» تعرض قمراً تعليمياً

دبي (الاتحاد)

على هامش المؤتمر الدولي للملاحظة الفضائية، تشارك 12 دولة عربية في فعاليات المؤتمر ما يشكل حافزاً كبيراً لتعزيز التعاون بينها مع مختلف الوكالات الفضائية العالمية، فضلاً عن الشركات المتخصصة في القطاع، كما شاركت وكالة الفضاء المصرية في المعرض المصاحب للمؤتمر بمشروع (Space Keys)، وهو قمر صناعي تعليمي تم تطويره ليكون نواة لمعمل ابتكار الفضاء بكليات الهندسة والعلوم بمختلف الجامعات المصرية، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا المصرية.

وبدورها، قالت نسمة يماني مديرة العلاقات العامة للمشروع: إنهم يستعرضون مواصفات هذا القمر الذي يستهدف الاستثمار في الأفراد، من خلال نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا الأقمار الصناعية في مختلف الجامعات المصرية، لتوحيد وتعميق نظام المعرفة الفضائية بمصر، فضلاً عن بناء قاعدة عريضة من القوى البشرية مؤهلة للعمل في مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء ذات المهارات العالية، والقادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت أنهم يسعون لخلق فرص فريدة للطلاب لفهم واستكشاف تصميم عمل الأقمار الصناعية، وما يتبعه من تكنولوجيا متقدمة لارتباطها بصناعة الفضاء، بالإضافة إلى توفير 35 قمراً صناعياً تعليمياً (Space Keys) من معامل القمر الصناعي التعليمي لكليات الهندسة والعلوم في مختلف الجامعة المصرية، مع إمكانية الانضمام معاً في نظام التعلم عن بعد، من خلال بوابة تعليمية تابعة لوكالة الفضاء المصرية.

النظم الإلكترونية

وبينت أنه منح الطلاب والمهندسين حديثي التخرج تدريباً عملياً في مجال الفضاء مع فهم واستكشاف المفاهيم الرئيسية لتصميم النظم الإلكترونية والنظم الميكانيكية والبرمجيات المرتبطة بهما، بالإضافة إلى عمليات هندسة النظم لكافة الأنظمة الفرعية ووظائف المركبة الفضائية بشكل عام، فضلاً عن توفير منهج متكامل لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء بالجامعات يشمل التمارين والمحاضرات الملحقة بالمعمل لمنح الطلاب خبرة عملية في اختبار وتشغيل الأقمار الصناعية، وتحفيز الطلاب على تصميم أنظمة فضائية خاصة بهم وتشغيلها، من خلال القمر والدخول في مسابقات محلية ودولية في ذات المجال.

وقالت يماني: إن الوكالة تعمل على نشر معلومات وأخبار علمية في مجال علوم وتكنولوجيا الفضاء لمساعدة الطلبة، وتطوير قدراتهم وتوفير فرص تدريبية نظرية وعملية في مختلف مجالات علوم وتكنولوجيا الفضاء بوكالة الفضاء المصرية، وأيضاً بشركائنا في مختلف الجامعات المصرية، فضلاً عن إرشاد وتوجيه لكيفية الدخول والمشاركة في الأنشطة الفضائية المحلية والدولية.