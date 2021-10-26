ابن طوق يبحث مع مختصين تطوير بيئة اقتصاد الفضاء

أبوظبي (الاتحاد)

أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن الوزارة بتوجيهات ومتابعة القيادة الرشيدة، حريصة على تعزيز الشراكات الدولية الواعدة مع مؤسسات القطاع الخاص الرائدة على المستوى الدولي في كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية والمستقبلية والمستدامة، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية في دعم التحول نحو نموذج اقتصادي مرن ومستدام يواكب أحدث الاتجاهات المستقبلية في مختلف القطاعات، ويقوم على أسس المعرفة والابتكار والتكنولوجيا الحديثة والتقنيات الرقمية المتقدمة وقطاعات الاقتصاد الجديد، ومنها أنشطة اقتصاد الفضاء.

جاء ذلك خلال اجتماع معاليه، بحضور معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع برنت شيروود نائب الرئيس الأول لشركة Blue Origin المختصة بمجال الصناعات الفضائية الجوية وخدمات الرحلات الفضائية، إلى جانب ممثلين عن شركة AzurX، وهي شركة استثمارية في مجالات التكنولوجيا والقطاعات الاستراتيجية ومقرها دبي، وتُعد ممثل Blue Origin في دولة الإمارات.

وناقش الجانبان، خلال الاجتماع، سبل التعاون لاستكشاف فرص استثمارية جديدة في اقتصاد الفضاء وخدمات السياحة الفضائية، وتوسيع مجالات البحث والتطوير في مجال الفضاء وتنمية التكنولوجيا الفضائية الناشئة في الدولة، فضلاً عن تعزيز التعاون مع القطاع الخاص، من خلال دعم تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة والابتكار في الفضاء، بما يخدم ممكنات التنمية الاقتصادية المستقبلية للدولة.

وأضاف معالي ابن طوق: «تركز الرؤية الاقتصادية لدولة الإمارات خلال المرحلة المقبلة - تماشياً مع أهداف مئوية 2071 - على تعزيز دور الممكنات في قطاعات الاقتصاد الجديد التي يُعد الفضاء أحد محركاتها».