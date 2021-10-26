تحميل 2 تيرابايت من البيانات العلمية لمسبار الأمل

آمنة الكتبي (دبي)

كشف المهندس عمران الحمادي قائد فريق تطوير مركز البيانات العلمية عن أن المهتمين بعلوم الفضاء من مجتمع علمي وأكاديميين وطلبة وهواةٍ، حمّلوا نحو 2 تيرابايت (أكثر من ألفي جيجا بايت) من المعلومات حول كوكب المريخ، من منصة (موقع) بيانات مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»، وذلك في مدة زمنية أقل من شهر.

وقال الحمادي على هامش معرض الفضاء الدولي 27، الذي تستضيفه دبي حالياً: إن أول حزمة من البيانات العلمية التي نشرها مركز محمد بن راشد للفضاء للمجتمع العلمي على منصة بيانات المسبار، تتضمن نحو 500 صورة التقطتها الكاميرا الرقمية في المسبار، مشيراً إلى أن المركز يتوقع وجود آلاف الصور الأخرى في الإصدار التالي والمتوقع في يناير 2022.

وأضاف: لا يمكننا تصنيف الأشخاص والجهات التي اطلعت على البيانات على موقع المسبار، ولكن لدينا شراكات مع أكثر من 200 جهة أكاديمية عالمية مهتمة بشؤون الفضاء بشكل عام ودراسة وفهم الغلاف الجوي للمريخ، ولكن بشكل عام نرصد حجم البيانات التي حمّلها المجتمع العلمي من منصة بيانات المسبار، لافتاً إلى أن أغلب الجهات التي حمّلت البيانات هي جهات أكاديمية، منها جامعة خليفة وجامعة نيويورك أبوظبي، حيث استخدمت البيانات، وأجرت لها معالجة متقنة، مما نتج عنها صور ملونة كأنها طبيعية.

بدوره، قال المهندس محسن العوضي مهندس أنظمة في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ مسبار الأمل: «نشرنا على موقع المسبار أول حزمة من البيانات التي أرسلها خلال الفترة الماضية، ويستطيع أي شخص أن يسجل في الموقع للاطلاع على هذه البيانات والمعلومات، حيث إنها متاحة للجميع، سواء المجتمع العلمي أو غيره من الأفراد والجهات».

وحول أكثر الصور تداولاً، أكد أن الصور المرئية هي التي تحظى بتفاعل كبير ومشاركات على وسائل التواصل الاجتماعي، سواء من الطلبة أو المهتمين بشؤون وقضايا الفضاء وغيرهم، خصوصاً الصور الملتقطة عن قرب، حتى يتمكنوا من الحصول على معرفة واضحة عن كوكب المريخ.