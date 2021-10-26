«الحطام الفضائي» على مائدة «الدولي للملاحة الفضائية»

دبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية لليوم الثاني، تم تنظيم مجموعة من الندوات حول القضايا المرتبطة بالحطام الفضائي، بما في ذلك الاستدامة المدارية والعمليات في البيئة التي يسيطر عليها الحطام، كما تمت مناقشة جوانب إدارة بيئة الفضاء (SEM)، بما في ذلك تدابير التخفيف والمعالجة، ومراقبة الفضاء وتتبعه (SST)، والتوعية بأحوال الفضاء (SSA)، وإدارة حركة المرور في الفضاء (STM)، بما في ذلك جميع جوانب القياسات والنمذجة وتقييم المخاطر في الفضاء وعلى الأرض، والعودة، والتأثيرات فائقة السرعة.

كما تم طرح جوانب الحماية، والتخفيف والمعايير، والتخلص بعد المهمة، والمعالجة، وإزالة الحطام، ومراقبة الفضاء، وتجنب الاصطدام، فضلاً عن الموضوعات غير الفنية المرتبطة بالبيئة التي يهيمن عليها الحطام الفضائي، حيث شارك كريستوف بونال من المركز الوطني للدراسات الفضائية (CNES)، فرنسا، والدكتور ريكاردو بيفيلاكوا، جامعة إمبري ريدل للطيران، الولايات المتحدة.

فيما تناولت الجلسات الأخرى كشف الحطام الفضائي وتتبعه وتوصيفه - طائرة أسرع من الصوت، وحول النمذجة وتحليل المخاطر، والجوانب السياسية والقانونية والمؤسسية والاقتصادية لتخفيف الحطام الفضائي وإزالته، كما ناقش المشاركون خلال ندوة حول البحث عن الذكاء خارج الأرض، والتي نظمتها الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية (IAA)، الجوانب العلمية والتقنية ومتعددة التخصصات للبحث عن ذكاء خارج الأرض (SETI)، بما في ذلك مناقشة جميع أنواع الاتصالات. حيث أشار المشاركون أنه لا يقتصر الجانب الفني على نافذة الميكروويف، بل يشمل أيضاً الإشعاع البصري وأي نوع من أنواع الإشعاع، كما تشمل الجوانب متعددة التخصصات جميع الآثار المجتمعية والتواصل بشأن المخاطر والاعتبارات الفلسفية لأي نوع من الاكتشاف أو الاتصال.