نائب مدير «ناسا»: المثابرة طريق قادة المستقبل في مجال الفضاء

دبي (الاتحاد)

نظمت كل من كليتي العلوم الطبيعية والصحية والابتكار التقني بجامعة زايد بالتعاون مع بعثة الولايات المتحدة لدولة الإمارات، محاضرة بعنوان «جيل الأرتميس: الإلهام والتعاون من أجل مستقبل أكثر شمولاً» من إلقاء باميلا ميلروي، نائب مدير وكالة الفضاء الأميركية «ناسا» وضابط متقاعد في سلاح الجو الأميركي.

وجاءت هذه المحاضرة التي عقدت مؤخراً في حرم الجامعة بدبي في إطار جهود الجامعة لدمج الطلبة في البحث الميداني والتدريب العملي، حيث قامت باميلا ميلروي من خلال حديثها بتحفيز طلبة التخصصات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا على ضرورة الاجتهاد والمثابرة، وكذلك المداومة على الابتكار والبحث العلمي خلال سنوات الدراسة، ليصبحوا قادة المستقبل في مجال الفضاء، خاصة في ضوء اهتمام الإمارات في هذا المجال حيث أطلقت الدولة في مطلع شهر أكتوبر الجاري مهمة جديدة لاستكشاف كوكب الزهرة و7 كويكبات أخرى في المجموعة الشمسية، وتنفيذ أول هبوط عربي على كويكب في ختام الرحلة التي ستقطع 3.6 مليار كم (7 أضعاف رحلة مسبار الأمل لكوكب المريخ)، وذلك ضمن مشاريع الخمسين التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات. وأعربت باميلا ميلروي، عن سعادتها بلقاء طلبة جامعة زايد، وقالت: «كان من الرائع لقاء العقول الشابة اللامعة من طلبة جامعة زايد الذين يمثلون الجيل الذي سيقدم اكتشافات مستقبلية عظيمة لكوكبنا، حيث إن لقاءهم جعلني أستحضر نفسي عندما كنت شابة في سنهم، وكيف كنت أستمد الإلهام من مرشدي للعمل أكثر للوصول لحلمي الذي كان أن أصبح رائدة فضاء».

وأضافت: «هذا الجيل - جيل أرتميس - يمنحني الأمل في مستقبل أكثر إشراقاً، وقد سررت للغاية أن أتيحت لي الفرصة للزيارة والتحدث عن الفرص اللامحدودة التي تنتظرنا جميعاً».