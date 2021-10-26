«آبل المميزة» لأكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين

أبوظبي (وام)

حققت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين في أبوظبي إنجازاً عالمياً جديداً بحصولها على لقب «مدرسة أبل المميزة» على مستوى العالم للسنوات 2021 - 2024.

يأتي فوز الأكاديمية لاستمراريتها وحرصها على الاستدامة في استخدامها المبتكر للتكنولوجيا وثقافتها المدرسية الشاملة التي تُركز على البراعة والجاهزية الرقمية.

وأكد خديم عبدالله الدرعي رئيس مجلس الأمناء أن هذا الإنجاز يعد إضافة إيجابية ومميزة تعزز الاستراتيجية التعليمية التي تتبناها الأكاديمية وفق أعلى المعايير الدولية، ويصنف هذا اللقب العالمي الأكاديمية ضمن المدارس المميزة في العالم والتي تطبق وتوظف تقنية المعلومات في التعلم والابتكار في البيئة التعليمية. ومن المتوقع أن يقوم وفد من شركة أبل بزيارة إلى العاصمة أبوظبي منتصف نوفمبر المقبل لتكريم الأكاديمية ومنحها الشهادة الدولية.

من جهته، قال نيل ماثيوز مدير الأكاديمية: «إن تكريمنا باعتبارنا إحدى (مدارس آبل المميزة) يعكس التزامنا المستمر بالاستخدام المبتكر والمرن للتكنولوجيا لإثراء وتعزيز عملية التعلم، سواء في قاعة الدرس أو خارجها، وإنها للحظة فخر بالنسبة لمجتمع الأكاديمية، ونحن نتطلع لتحقيق المزيد من النجاحات في هذا المجال في المستقبل». ونفذت أكاديمية الشيخ زايد الخاصة للبنين العديد من البرامج والخطط للحفاظ على تكرار الحصول على لقب «مدرسة أبل المميزة»، ولتكن من المدارس الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم، حيث تسعى العين للاستثمارات التعليمية «المالكة للأكاديمية» للإسهـام في توفير الفرص التعليمية المتميزة بأبوظبي