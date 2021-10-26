«زايد الإنسانية» تدشن مجمع الشيخ زايد التعليمي في أنجامينا

أنجامينا (وام)

دشنت مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أمس، مجمع الشيخ زايد التعليمي في العاصمة التشادية أنجامينا، إحدى مبادرات التعاون الدولي الحضاري والثقافي.

وافتتح مبنى المجمع نيابة عن حمد سالم بن كردوس العامري مدير عام المؤسسة الدكتور إبراهيم حسن بن نصر الزعابي مدير إدارة البرامج والمشاريع يرافقه صالح برمة علي أمين الدولة في وزارة التربية الوطنية وترقية المواطنة بجمهورية تشاد وبحضور عامر المنهالي القائم بالأعمال في سفارة الإمارات والمستشار الإعلامي للمؤسسة محمد سعيد القبيسي.

ويقع مشروع مجمع الشيخ زايد التعليمي على مساحة وقدرها 2 هكتار، ويتكون من ثلاثة مبانٍ، وكل مبنى يتكون من طابقين ومسجد ومبنى عيادة صحية ومرافق عامة وملاعب رياضيه، وتحتوي المباني على 36 صفاً دراسياً تستوعب 1650 طالباً، فيما زودت الصفوف بكافة التجهيزات والوسائل التعليمية، ليكون هذا الصرح التعليمي نموذجاً ومنارة لاستيعاب الأطفال، لبناء أجيال واعدة من أجل تحصين البلاد بطليعة من الشباب المتعلم، لمواجهة التحديات أمام تحقيق نقلة نوعية لنهضة وطنية في شتى المجالات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها.

وقال الدكتور إبراهيم الزعابي، إن مؤسسة زايد تواصل جهدها بالعطاء بعدد من الدول الصديقة لتخفيف المعاناة عن أفراد مجتمعها، وخاصة في توفير ودعم التعليم والصحة، لأنهما البنية الأساسية في بناء الجسم والعقل على حد سواء، مهنئاً الشعب التشادي الصديق على إنجاز المشروع ليكون منهلاً لأبناء هذه الدولة يصنعون لوطنهم المستقبل الواعد. وأضاف الزعابي: لا يسعني إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لكل من قدم الجهد، وساهم معنا في إنجاح هذا المشروع الحضاري الثقافي، سائلاً الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسنات القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، صاحب وقف المؤسسة، وصاحب الأيادي البيضاء الممدودة للخير والإنسانية عموماً.