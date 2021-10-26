ندوة عن تطبيقات المحادثة الذكية من «مايكروسوفت»

جمعة النعيمي (أبوظبي)

استعرض أحمد المشتغل مهندس البيانات والذكاء الاصطناعي بشركة مايكروسوفت، خلال الندوة الافتراضية التي نظمتها أكاديمية أبوظبي الحكومية تحت عنوان: «تطبيقات المحادثة الذكية من مايكروسوفت» المفاهيم الأساسية لروبوتات الدردشة وتقنيات المحادثة المعززة بالذكاء الاصطناعي. وأكد ضرورة مواكبة ما يجري في عالم التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، مما يمكن أن يحسّن من تجربة المستخدم للتطبيقات الذكية من خلال التخصيصات غير المحدودة والتفاعلات المعززة باللمسة الإنسانية. وبدأت المحاضرة بنظرة عامة على منصة Azure لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمجموعة المتنوعة من الخدمات التي تقدمها، بدءاً من تقنيات تعلم الآلة إلى المحادثات المعززة بالذكاء الاصطناعي. وركّزت المحاضرة على خدمات روبوتات الدردشة من «مايكروسوفت»، ولا سيما تقنية فهم اللغة، المعروفة أيضاً باسم LUIS، وQnA Maker، حيث تحدث المشتغل عن الأفكار والمفاهيم وراء كل منها، والتعرف على بعض حالات وتجارب استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وتتألف الجلسة من جزء العرض التقديمي الذي يناقش المفاهيم الكامنة وراء التقنيات الذكية، وجزء عرض تجريبي يسلط الضوء على قدرات هذه التقنيات، وإرشادات تفصيلية خطوة بخطوة حول كيفية إنشاء واستخدام هذه الخدمات. وبالإضافة إلى ذلك، ستناقش في المحاضرة مقدمة موجزة لخدمة Knowledge Mining، حيث تحظى هذه التكنولوجيا الصاعدة باهتمام كبير خصوصا في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي.