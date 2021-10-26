مسار رياضي ومنطقتان للتمارين الرياضية حول قصر المنهل

أبوظبي (الاتحاد)

أنشأت بلدية مدينة أبوظبي، التابعة لدائرة البلديات والنقل، مساراً رياضياً ومنطقتين للتمارين الرياضية حول قصر المنهل، الذي يقع في منطقة المنهل ويخدم سكان كل من منطقة المنهل والخالدية والحصن، ويتوسط المركز التجاري للعاصمة أبوظبي، وذلك بهدف تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة رياضات المشي وركوب الدراجات الهوائية. ويمتد المسار بطول 3600 متر، ويضم مساراً لممارسة رياضة المشي والركض، ومسارين لممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، وبعرض يسمح بمرور الدراجات الهوائية في الاتجاهين، حيث تمتد المسارات حول سور قصر المنهل، وتغطي المناطق الموازية لشارع الشيخ راشد بن سعيد وشارع الفلاح وشارع مبارك بن محمد وشارع الفال.

وتضمنت الأعمال إنشاء منطقتين للتمارين الرياضية مجهزتين بمعدات رياضية حديثة، حيث تم تركيب 3 معدات لتمارين اللياقة البدنية في المنطقة الأولى، و4 معدات في المنطقة الثانية، وقد تم اختيار معدات التمارين الرياضية وفقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية.

وتم إنشاء 5 مناطق استراحات، 4 منها في الأركان الأربعة لسور القصر ومنطقة استراحة في منتصف المسار الموازي لشارع الفلاح، وتم تزويدها جميعاً بـ16 مقعداً للجلوس، و9 سلال للقمامة، وكذلك تركيب 22 موقفاً للدراجات الهوائية، بالإضافة إلى تخطيط المسارات وتزويدها بالعلامات الإرشادية الأرضية، وفقاً للمواصفات والمعايير العالمية، وذلك لتوفير جميع متطلبات السلامة لمستخدمي المسارات.

كما تم تطوير أعمال الزراعة والتجميل الطبيعي حول المسار، وذلك بزراعة المسطحات الخضراء ومغطيات التربة وشجيرات الزينة لمساحة بلغت (15.600) متر مربع.

أعمال التطوير

شملت أعمال التطوير كذلك رصف 3 مناطق مواقف سيارات موازية لشارع الفلاح بالبلاط، بسعة 84 موقفاً، بالإضافة إلى رصف 5 مناطق مجاورة لمواقف الباصات بالبلاط، و3 مناطق نزول وصعود الركاب من سيارات الأجرة، حيث بلغت المساحة الكلية المرصوفة بالبلاط 15.695 متراً مربعاً. تأتي أهمية المشروع نظراً لموقع قصر المنهل، والذي يطل على أهم الشوارع الحيوية داخل العاصمة أبوظبي، وهو شارع الشيخ راشد بن سعيد، والذي يفصل بين منطقة المنهل ومنطقة الدانة، ذات الكثافة السكانية العالية.