«السلامة الغذائية» تستعرض خوارزمية الذكاء الاصطناعي

أبوظبي (الاتحاد)

عقدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اجتماعاً -عن بُعد- بتقنية الاتصال المرئي مع وزارة الأشغال وشؤون البلديات في مملكة البحرين الشقيقة، وذلك بهدف الاطلاع على تجربة «الهيئة» ومشروعاتها في مجال علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، ودورها في تعزيز منظومة الأمن الحيوي والغذائي، وتحقيق الاستدامة الزراعية في إمارة أبوظبي.

وفي بداية الاجتماع، رحب راشد بالرصاص المنصوري - المدير التنفيذي لقطاع الثروة الحيوانية في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، بالمشاركين، مؤكداً عمق علاقات الأخوة التي تربط البلدين، وأهمية تعزيز الشراكة عبر تبادل الخبرات والاستفادة من التجارب الناجحة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.

ومن جانبها، استعرضت عائشة علي الشامسي - مدير إدارة الإحصاء والتحليل في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تجربة «الهيئة» في مجال تبني وتوظيف تقنيات علوم البيانات والذكاء الاصطناعي لتطوير مجالات عمل «الهيئة»، والتي تشمل الاستدامة الزراعية والأمن الغذائي والحيوي والسلامة الغذائية.