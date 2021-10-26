«سقيا الإمارات»: 1000 مشروع مياه مستدام في العالم

دبي (وام)

عقد مجلس أمناء مؤسسة «سقيا الإمارات» تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» اجتماعه الثالث للعام 2021 عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة معالي سعيد محمد الطاير رئيس مجلس الأمناء.

تناول الاجتماع مستجدات الدورة الثالثة من «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه» التي استقطبت مشاركات من 56 دولة حول العالم، منها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والمملكة المتحدة والهند وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا وسنغافورة واليابان وماليزيا ودولة الإمارات، إضافة إلى دول تشارك للمرة الأولى، ومنها الجزائر وكينيا وإسرائيل وأستراليا وكازاخستان ولاتفيا ومالاوي وأوزبكستان وفنزويلا وزامبيا.