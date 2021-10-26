بلدية العين توعي بالحفاظ على العزب

العين (وام)

تواصل بلدية مدينة العين بالتعاون مع شركة أبوظبي لإدارة النفايات تدوير مؤخراً حملة توعية تستهدف ملاك وعمال العزب بمدينة العين بدأت من يونيو 2021 وستستمر إلى نهاية ديسمبر 2021، بهدف الحفاظ على مظهر مناطق العزب، وسلامة البيئة الخاصة بالعزب والصحة العامة عبر تقليل سلوكيات الرمي العشوائي لمخلفات العزب في الأماكن غير المخصصة لها.

وقال أحمد الكويتي مدير إدارة عمليات خدمات المجتمع في البلدية: شملت الحملة زيارات ميدانية للعزب لتوعية العاملين بها، بالإضافة لنشر توعيات مكتوبة بعدة لغات في قنوات التواصل الاجتماعي وإرسال 200.238 رسالة نصية قصيرة لملاك العزب بهدف رفع مستوى الوعي بمتطلبات ومعايير المظهر العام، وتعزيز صحة وسلامة مستخدمي العزب ومحيطها لتلافي الغرامات والمخالفات القانونية.