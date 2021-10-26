مكافحة السوسة الحمراء في محاضرة بـ«خليفة للنخيل»

أبوظبي (الاتحاد)

نَظَّمَت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي محاضرة علمية افتراضية بعنوان: «مسيرة نجاح في تنمية قطاع زراعة النخيل وإنتاج التمور»، قدمها الدكتور يحيى بكور، الأمين العام لاتحاد المهندسين الزراعيين العرب، بحضور 110 من الخبراء والمختصين والمهتمين بزراعة النخيل وإنتاج التمور بشكل عام، يمثلون 15 دولة. واستعرض بكور في المحاضرة تاريخ إطلاق أول مشروع علمي عربي لمكافحة سوسة النخيل الحمراء، من خلال رئاسته للمنظمة العربية للتنمية الزراعية عام 1992، حيث قامت المنظمة بتشكل فريق من الخبراء والتقنيين بجمع البيانات عن المشكلة، وتم إعداد وثيقة مشروع المكافحة الحيوية لسوسة النخيل الحمراء لدول مجلس التعاون الخليجي، بإشراف المنظمة وبالتعاون مع البرامج الوطنية في كل دولة، حيث تولى تمويل المشروع كل من منظمة «الايفاد» و«البنك الإسلامي للتنمية»، مؤكداً أن هذا المشروع يترجم ريادة دولة الإمارات في مكافحة سوسة النخيل الحمراء.