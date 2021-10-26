«تفريح» لدعم أسر النزلاء

رأس الخيمة (الاتحاد)

منح الشيخ عبدالعزيز بن علي النعيمي الرئيس التنفيذي لجمعية الإحسان الخيرية، مبالغ مالية لعدد من أسر نزلاء المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة رأس الخيمة، ضمن مبادرة «تفريح» المعنية بتقديم الدعم والرعاية للنزلاء. جاء ذلك بحضور المقدم عدنان محمد الحمادي رئيس قسم الإصلاح والتأهيل بالمؤسسة، والملازم أول عدنان محمد مدير فرع الرعاية الاجتماعية اللاحقة. وصرّح النعيمي بأن هذه المبادرة تأتي تأكيداً على ما تتمتع به قيادتنا الرشيدة بدولة الإمارات من قيم الخير والعطاء التي غرست في نفوس الجميع حول التلاحم المجتمعي مع جميع فئات المجتمع.