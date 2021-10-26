جائزتان لـ«صحة أبوظبي» و«الصحة العامة»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت دائرة الصحة - أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في إمارة أبوظبي، ومركز أبوظبي للصحة العامة، على جائزتين مرموقتين ضمن جوائز «التميز التكنولوجي في الشرق الأوسط»، وذلك تقديراً للمشروعات والمبادرات الرقمية الرائدة التي أطلقتها المؤسستان، وساهمت في مواصلة الارتقاء بالبنية الرقمية للرعاية الصحية وإرساء مكانة أبوظبي كحاضنة وداعمة للابتكار الرقمي في الرعاية الصحية. وحصلت المؤسستان على جائزة التميز في تكنولوجيا الرعاية الصحية ضمن فئة «الأتمتة» عن منصة «استجابة» الرائدة، التي أطلقها مركز الجاهزية والاستجابة للطوارئ، التابع لدائرة الصحة - أبوظبي في عام 2019، وتُعد نظاماً متطوراً وفريداً يعتمد على الذكاء الاصطناعي. وقد تم تطوير المنصة لإدارة دليل يومي لجمع المعلومات المهمة المتعلقة بموارد قطاع الرعاية الصحية، عبر باقة من الخوارزميات ووسائل الاتصال من منظومة إلكترونية لضمان توافر معلومات وبيانات واقعية محدثة بشكل لحظي. وتعتبر المنصة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط والتي تعزز جاهزية القطاع الصحي في إمارة أبوظبي.

وساهمت منصة «استجابة» في تعزيز استجابة الإمارة المتميزة لجائحة «كوفيد-19» من خلال جمع وتحليل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالحالات النشطة ومراقبة الطاقات الاستيعابية في مختلف الأقسام في المنشآت الصحية في الإمارة، حيث تساهم هذه البيانات في توفير المعلومات اللازمة لصناع القرار، ما يسهم في إثراء كفاءة وفعالية الإجراءات المتخذة لمواجهة الجائحة والحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع. وساهمت منصة «استجابة» في تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين المنشآت الصحية في الإمارة من خلال تمكينها من تبادل الإحصاءات والمعلومات الحيوية، الأمر الذي انعكس على جودة وتوافر الخدمات الصحية المقدمة لأفراد المجتمع. وحصدت دائرة الصحة - أبوظبي ومركز أبوظبي للصحة العامة جائزة التميز في تكنولوجيا الرعاية الصحية ضمن فئة «إدارة المعلومات» عن «ملفي»، أول منصة لتبادل المعلومات الصحية على مستوى المنطقة، وإحدى المبادرات الاستراتيجية لدائرة الصحة - أبوظبي، والتي تقوم بربط مقدمي الرعاية الصحية من القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي ببعضهم البعض، وتسهيل عملية تبادل المعلومات الصحية الهامة للمرضى بين مقدمي الرعاية الصحية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية لسجلات المرضى الموحدة، وبالتالي تحسين جودة الرعاية الصحية ومخرجات الخدمات المقدمة.