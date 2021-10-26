دورة عن الصحافة الاقتصادية

دبي (الاتحاد)

نظمت لجنة التدريب في جمعية الصحفيين الإماراتية دورة حول الصحافة الاقتصادية، برعاية «اتصالات» عبر منصة «زووم»، يومي الأحد والاثنين الماضيين للإعلاميين والصحفيين، بهدف تطوير مهاراتهم وصقل خبراتهم في مجال الإعلام الاقتصادي.

وحاضرت في الدورة الإعلامية الأردنية هالا الحديدي، وحضرها 50 من الصحفيين والإعلاميين في المؤسسات الصحفية والإعلامية بالدولة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وأدارت الدورة الدكتورة إحسان الميسري عضوة لجنة التدريب في الجمعية.

وبينت الإعلامية هالا الحديدي في برنامج الدورة أن الاقتصاد هو أحد أبرز الموضوعات التي تتناولها وسائل الإعلام، وأصبح باباً ثابتاً على خريطة الموضوعات الإعلامية لأي وسيلة لأهميته وارتباطه بمصالح المجتمع التنموية من جهة ومصالح أفراد المجتمع المعيشية من جهة أخرى.

وركزت الدورة على أن الأخبار الاقتصادية ليست مجرد أرقام، فهي تتحدث عن الناس، وهي مثار اهتمامهم «أنسنة الأرقام»، وعلى الصحفي الاقتصادي أن يطور كتابته بإبراز البعد الإنساني، وكيف سيتأثر الناس بهذا الخبر وربطها بحالات وتجارب حقيقية موجودة في المجتمع.

وتناولت الدورة التي تستهدف متابعة الصحفيين للقضايا الاقتصادية ومعالجتها لتلبية احتياجات القراء والمتعاملين مع هذا القطاع الحيوي في يومها الأول القواعد الأساسية في التعامل مع الأرقام وكتابة وتحرير الأخبار الاقتصادية.