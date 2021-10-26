جناح أيرلندا في إكسبو يحتفي بـ«الهالوين»

دبي (الاتحاد)

يقيم الجناح الأيرلندي في «إكسبو 2020» مجموعة شائقة من الفعاليات والأنشطة خلال عطلة نهاية الأسبوع احتفالاً بمناسبة الهالوين، المهرجان الذي يقام سنويا في 31 أكتوبر للاحتفاء بنهاية موسم الحصاد، وبداية فصل الشتاء.

يقدّم الجناح عروضاً خاصة تشمل أداءً لعازفي «إكسبو» في حديقة اليوبيل يومي الجمعة 29 أكتوبر، والأحد 31 أكتوبر، وعرضاً لتحضير خبز البارمبراك التقليدي الأحد.

ومن المقرر أن يصطحب عازفو الـ«إكسبو» الجماهير في رحلة لاستكشاف أكثر أشكال الموسيقى الأيرلندية نقاءً والاحتفال بماضيها الغني ومقطوعاتها الحديثة الديناميكية. وسوف تشهد الحفلات الموسيقية إطلالة خاصة للفرقة الشعبية الجديدة «موكسي» التي قامت بدمج تأثيرات موسيقية مختلفة من الجيل الماضي والحاضر لابتكار أداء فريد من نوعه بمساعدة المغني الرئيس الجديد من تونس. وتعكس موسيقى الفرقة المجتمع الملوّن ومتعدد الثقافات والحديث الذي نعيش فيه اليوم.

وفي عرض خبز البارمبراك يقدّم الطاهي المؤهل عرضاً لتحضير الخبز على الطريقة الأيرلندية التقليدية، والبارمبراك خبز تقليدي يتم تقديمه خلال الهالوين، ويعني الكعكة المرقطة، وهو عبارة عن خبز حلو بالفواكه. وعادةً ما يتم وضع خاتم أو عملة معدنية في العجينة قبل خبزها في الفرن ليحصل أحد المحظوظين على مكافأة خاصة.