«طاولة الشيف» الخاصة في مطعم اليوبيل بـ«إكسبو»

دبي (الاتحاد)

كل ثلاثاء سيكون في انتظارك تجارب فريدة من نوعها، حيث سيعدّ 26 من أفضل طهاة العالم قائمتي طعام خاصتين مكوّنتين إما من أربعة أو تسعة أطباق، من شأنها أن تشكل فرصة مثالية وحميمة للتلذذ بوجبات الغداء والعشاء. إلى ذلك، ستتسنى لك فرصة التمتع بإطلالات مميزة لطهاة محليين مشهورين مرّتين في الأسبوع.

وستبقى قائمة الطعام الخاصة بالشيف غيليرم متاحة طوال فترة إكسبو 2020.

سيحضر ستة طهاة متحصلون على نجوم ميشلان في نوفمبر، وهم:

* باكو بيريز - 2 نوفمبر.

* جوردن بايلي - 9 نوفمبر.

* فاتح توتك - 16 نوفمبر.

* كريستيان ستورم ويليامز - 18 نوفمبر.

* نيكولاس بوركهارت - 25 نوفمبر.

* ألفريدو روسو - 30 نوفمبر.