طابع «أصحاب الهمم» يزين «إكسبو»

دبي (الاتحاد)

تسلّمت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، من «مجموعة بريد الإمارات» الطابع البريدي التذكاري الخاص بأصحاب الهِمم، وذلك خلال مراسم أقيمت في جناح الاستدامة في «معرض إكسبو 2020»، بحضور عبدالله محمد الأشرم، الرئيس التنفيذي لـ «مجموعة بريد الإمارات». ويحمل الطابع البريدي الشعار الجديد الذي أطلقته وزارة تنمية المجتمع العام الماضي احتفاءً بـ«أصحاب الهمم»، بما يتماشى مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لتمكين «أصحاب الهمم»، وتفعيل دورهم المحوري كأعضاء فاعلين ومنتجين في دفع التنمية الشاملة في دولة الإمارات.

وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد: إن رؤية وزارة تنمية المجتمع تقوم على مبدأ تعزيز الشراكة والمسؤولية المجتمعية لتحقيق الدمج والتمكين لأصحاب الهمم في المجتمع، ومنحهم مطلق الثقة والاستقلالية، وأفضل الخدمات والامتيازات، وذلك ما تتضمنه محاور وأهداف سياسة تمكين أصحاب الهمم. وأشادت معاليها بجهود مجموعة بريد الإمارات ومبادراتها في خدمة المجتمع والتي تواكب التوجهات الوطنية دعماً لمسيرة التنمية الاجتماعية، مشيرة معاليها إلى أهمية الاحتفاء بإنجازات أصحاب الهمم وتوثيقها للمستقبل، تماشياً مع مستهدفات رؤية الخمسين وإنجازات دولة الإمارات التي تُنير طريقنا نحو مئوية الإمارات 2071، لافتة معاليها إلى أن هذا الاحتفاء الرمزي بأصحاب الهمم من قبل «بريد الإمارات» يؤكد مبدأ الأولوية في خدمة ورعاية وحفظ حقوق أصحاب الهمم، ومنحهم كل أسباب التمكين والاستقلالية لتحقيق أفضل الإنجازات، سواء في حياتهم الشخصية أو المهنية.

من جهته، قال عبدالله محمد الأشرم: «نعتز بإصدار هذا الطابع البريدي في خطوة تتماشى مع التزامنا في»مجموعة بريد الإمارات«بدعم التوجه الوطني نحو دعم وتمكين ودمج أصحاب الهمم ليكونوا شركاء حقيقيين في مسيرة بناء الوطن وصنع المستقبل. وإننا من خلال هذا الطابع نؤكد حرصنا المستمر على توعيه المجتمع بطاقات وإمكانات أصحاب الهمم في مختلف المجالات الحيوية، لا سيّما وأنه يحتفي بالشعار الخاص الذي يشدّد على استقلالية ومرونة وقدرة هذه الفئة المجتمعية من تقديم مساهمات قيّمة في ترجمة تطلعات القيادة الرشيدة في رسم ملامح الخمسين عاماً المقبلة، والتي تمهد الطريق أمام الوصول بدولتنا إلى موقع الصدارة عالمياً بحلول عام 2071.»

ويهدف الطابع البريدي الى ترويج أهمية الدور الكبير الذي يقدمونه أصحاب الهمم، وجهودهم المبذولة في تحقيق إنجازات قيمة في تنمية المجتمع، وقدرتهم على تخطي جميع التحديات في مختلف المجالات للوصول إلى أهدافهم، وقد تم إطلاق الشعار بهدف تبسيط الخدمات والمعلومات المقدمة لهم. ويمكن استخدام الشعار في الأماكن والجهات المعنية بخدمة هذه الفئة الاجتماعية الهامة، بما فيها مراكز وأندية وجمعيات أصحاب الهمم، الفنادق، الحدائق، المطاعم والمقاهي، المطارات، المواقف، وسائل النقل، المرافق الترفيهية والثقافية والاجتماعية أخرى.