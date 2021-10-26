مبدعون في الخير.. 140 صانعاً للتغيير في «إكسبو لايف»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

بينما تجمع أجنحة الدول المشاركة في «إكسبو 2020 دبي» بين أروقتها، روائع من ثقافات وفنون وابتكارات وربما تطلعات وطموحات تلك البلدان للمستقبل، يظهر في الأفق القريب منها جناحٌ يشد الزائرين عبر تصميمه المستلهم من الخيمة البدوية، ليعيشوا خلاله تجربة مغايرة كلياً لتجارب الزوار في بقية الأجنحة، ليس لأنه فريد في تصميمه فحسب، وإنما لأنه أيضاً فريد في مضمونه الإنساني والخيري، ولأنه يجمع بين جدرانه ابتكارات «مبدعون في الخير».

ويحمل جناح «إكسبو لايف» اسم «مبدعون في الخير»، وهو مساحة حيوية للحركة، وسط مناظر جذابة وزخم للتفاعل الإنساني، حيث تعد هذه المنطقة مساحة للمرح، والأنشطة المتعددة، والاستكشاف، وعرض الابتكارات المؤثرة في المجتمع، ليلهم عبر مساحته البالغة نحو 470 متراً مربعاً، ملايين الزوار، ويدفعهم للتفاعل مع مشروعات المبتكرين العالميين.

يقدم جناح «مبدعون في الخير» مساحة تفاعلية لتوصيل آراء المبتكرين العالميين، وسرد القصص عن أناس عاديين غيروا العالم لمكان أفضل. ويعتبر هذا الجناح حاضناً للأعمال الابتكارية التي تهتم بتعزيز الإبداع، والحوار، والشراكة، والابتكار؛ وتَعود بتأثير إيجابي على المجتمعات، كما يحفز الزوار لقدح زناد عزيمتهم ليكونوا صناع التغيير لمواجهة المستقبل.

140 صانعاً للتغيير

ويجمع «إكسبو لايف» أو «مبدعون في الخير» 140 صانعاً للتغيير قدموا من مختلف أصقاع الأرض ليقدموا حلولاً مستدامة من شأنها إحداث فرق حقيقي في حياة الناس على مستوى العالم، حيث يتيح الجناح لزائريه التعرف على هذه الحلول - وعلى مبدعيها، في رحلة ملهمة تبرهن في نهايتها أن الابتكار من الجميع وإلى الجميع.

ويدعم «إكسبو لايف» المبتكرين المجتمعيين من مختلف أقطار العالم، وهو منظومة تسهم في ربط الحاصلين على المِنح بالمؤسسات الحكومية والمنظمات متعددة الجنسيات، إلى جانب ربط بعضهم ببعض. وتتسلط الأضواء الآن على المستفيدين من مِنح البرنامج في إكسبو 2020 دبي بوصفهم ركناً أساسياً في جناح «مبدعون في الخير».

استطيع المساهمة

وقال يوسف كايرز، نائب رئيس أول، إكسبو لايف، إكسبو 2020 دبي: «إن وجود المبدعين في الجناح يمنح كل زائر إحساساً بأنه يستطيع أيضاً المساهمة. نأمل أن يجد الزائرون في داخلهم الجرأة والإبداع والطموح الذي كان أساس وجود هؤلاء الحاصلين على المِنح هنا اليوم، إلى جانب استمداد الإلهام ليكونوا جزءاً من المستقبل الأفضل الذي نسعى له جميعاً».

وأوضح كايرز «نسعى إلى تقديم تجربة زيارة مختلفة وشخصية، بهدف حث الزوار على المساهمة في تحسين حياة الناس، والحفاظ على كوكب الأرض. فلدينا جميعاً القدرة على الإبداع والابتكار ولكل واحد منا هدف أسمى في هذه الحياة، نريد لكل زائر أن يكون التالي في مسيرة الابتكار، ندعوه لمناقشة ما يهمه، والتحديات التي تواجهه، والأشياء التي تؤرقه».

الخيمة الملهمة

وتجسدت الرؤية الجريئة في تصميم الجناح، بتصور أحمد عبد الرحمن بوخش، المصمم الإماراتي مؤسس شركة الهندسة المعمارية «اركيدنتيتي» ومقرها دبي. حيث إن تصميم الجناح مستلهم من الخيمة البدوية، في رمزية لتلك الخيمة التي كانت مقراً للقاء الذي جمع المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، وكانت ثمرة ذلك اللقاء تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد الوقوف على رؤية مشتركة لحياة أفضل لشعبهما، وهو المفهوم ذاته الذي يتبناه «إكسبو لايف»، حيث يبحث عن حلول مبتكرة يقدمها أفراد من جميع أنحاء العالم لصنع الإبداع في الخير لخدمة البشرية جمعاء.

قوة الفكر

وقال أحمد بوخش: «أبرز لنا هذا المفهوم ذاته الطبيعة التحويلية لـ(قوة الفكر). وكانت تلك الصلة التي أقمناها هي التي جمعت بين مبادرات إكسبو لايف، التي من شأنها تسليط الضوء على الأفكار التحويلية في جميع أنحاء العالم لتغيير حياة البشر». وكانت النتيجة جناح «مبدعون في الخير» المستوحى من خيمة بدوية، مع إضافة لمسات من العمارة اليابانية إليها، عبر سلسلة ناعمة من طيات الأوريغامي البيضاء تعطيها تأثيراً متموجاً. وتبدأ الرحلة في الجناح حتى قبل دخوله، حيث يمتد المعرض، تحت ظل الممر، من الواجهة الداخلية إلى الخارج.

11 ألف طلب من 148 دولة

قال عبدالله خوري مدير أول الإرث والتوعية في إكسبو لايف: «انبثقت فكرة إكسبو لايف لتجسيد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يكون إكسبو 2020 دبي منصة عالمية للابتكار وحدثاً للجميع». وأوضح خلال جولة بالجناح أنه خلال 5 دورات من البرنامج على مدار 5 سنوات، تلقى «إكسبو لايف» أكثر من 11 ألف طلب مشاركة من 148 دولة، مشيراً إلى أن المشاريع المدعومة تعمل من قبل البرنامج في 14 قطاعاً منها التمويل والرعاية الصحية والزراعة وغيرها.

100 ألف دولار دعم تمويلي

أشار عبدالله خوري إلى أن قيمة الدعم التمويلي المقدمة لكل مشروع تصل إلى 100 ألف دولار، لافتاً إلى أنه يجري رصد وتقييم الأثر الإيجابي لكل مشروع على المجتمع المحلي من خلال مدراء المنح الذين يتولى كل منهم متابعة عدد من المشاريع على الأرض وليس عن بعد، ويمكن في حال التوسع في التأثير تقديم تمويل أكبر، وأوضح أنه تم منح عدد من المشاريع منحاً تمويلية بقيمة تصل إلى 500 ألف دولار لكل منها، هناك عدد من المشاريع المدعومة من «إكسبو لايف» نجحت في استقطاب استثمارات من صناديق ومستثمرين عالميين.

صندوق تمويلي

أضاف خوري، إنه يجري التخطيط لإطلاق صندوق تمويلي في شهر مارس من العام المقبل ليشكل مرحلة إرث لإكسبو لايف ضمن إرث «إكسبو 2020 دبي»، وبإمكان المشاريع المجتمعية المشاركة الآن في البرنامج .

فعاليات الجناح

بدأ جناح «مبدعون في الخير» تنظيم فعاليات بمشاركة المشاريع المدعومة ضمن أسابيع الموضوعات خلال إكسبو 2020، بحيث ترتبط الفعالية والمشاريع المشاركة بها بقطاع كل أسبوع ويمكن خلالها التواصل مع الزوار ووسائل الإعلام والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم بالإضافة إلى أنشطة دورية للتواصل وبناء العلاقات.