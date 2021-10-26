جمهور «إكسبو» يستمتع بمشاهدة «الإمارات من الأعلى»

أبوظبي (الاتحاد)

تنظّم شبكة «ناشونال جيوغرافيك» العرض العالمي الأوّل لوثائقي «الإمارات من الأعلى» في «إكبسو 2020 دبي» قبل البدء ببثّه حول العالم، وذلك في جناح الولايات المتحدة الأميركيّة في الأول ديسمبر المقبل في السابعة مساءً، بحضور ومشاركة الزوّار الذين يحملون تذاكر دخول إلى المعرض.

بمناسبة الذكرى الخمسين للدولة، تعرض قناة «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي»، إحدى قنوات «أبوظبي للإعلام»، أحدث إنتاجاتها المحلية بعنوان: «الإمارات من الأعلى» الذي سيُبَث في 2 ديسمبر 2021 في الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الإمارات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وسيعاد الساعة 3:00 من بعد الظهر والساعة 9:00 مساءً بحسب توقيت دولة الإمارات.

وتنظّم شبكة «ناشونال جيوغرافيك» العرض العالمي الأوّل لوثائقي «الإمارات من الأعلى» في «إكبسو 2020 دبي» قبل البدء ببثّه حول العالم، ويستضيف جناح الولايات المتحدة الأميركيّة هذا الحدث الذي يتمّ تنظيمه الأربعاء الواقع في 1 ديسمبر 2021 في تمام الساعة 7:00 مساءً، علماً بأنّ كافة الزوّار الذين يحملون تذاكر دخول إلى المعرض مرحّبٌ بهم للمشاركة في هذا الحدث المميّز.

والفيلم من سلسلة «من الأعلى» وتبلغ مدّة عرضه 44 دقيقة، وتدور أحداثه حول دولة الإمارات، وهي المرّة الأولى التي تسلّط فيها هذه السلسلة العالمية المميزة الضوء على إحدى أبرز دول مجلس التعاون الخليجي تقدماً وازدهاراً.

واستُخدِم في إنتاج «الإمارات من الأعلى» أحدث التقنيات الجويّة للتصوير السينمائي التي تتحدّى قانون الجاذبيّة، مما يتيح رؤية أبرز معالم دولة الإمارات بمنظور استثنائي مميز، تتخلله مشاهد خلّابة التقطتها طائرات من دون طيّار، كما يروي قصص السكان الذين يشاركون المشاهد بآرائهم ووجهات نظرهم حول دولة الإمارات وإنجازاتها العديدة التي لا تُحصى.

ويتزامن موعد عرض الوثائقي مع ذكرى الخمسين لليوم الوطني المجيد لدولة الإمارات العربية المتحدة، احتفاءً بالتاريخ العريق والإنجازات التي تحققت والمكانة الدولية المرموقة التي تبوأتها بفضل فكر وعمل قيادتها الاستثنائية. ويسلّط «الوثائقي» الضوء على بعض أبرز المعالم في دولة الإمارات، وبشكل خاصّ برواز دبي، وجامع الشيخ زايد الكبير، ومصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته، ومركز مليحة للآثار، والعين، وقصر الحصن، و«إكسبو 2020 دبي»، وجزيرة صير بني ياس.

وقال الممثل والمنتج ومقدم البرامج سعود الكعبي الذي سيروي أحداث الفيلم الوثائقي: «شعرت كمواطن إماراتي بالفخر والحماس عند رواية هذا الفيلم الوثائقي. وكان مصدر إلهام كبير لي أن أروي كافة تفاصيل هذه الرحلة الاستكشافية عن دولة الإمارات، وأنقلها بنبرة الصوت الملائمة إلى كلّ مشاهدٍ بالفعل، كانت تجربة مميّزة جداً وأشعر بفخر كبير على مساهمتي في إتمام هذا العمل السبّاق. فبفضل تقنيات التصوير العالية التي تمّ استخدامها، يمكنكم رؤية الإمارات بأبهى حللها من صمت صحاريها الشاسعة إلى نبض مدنها التي تأسر الأنظار بهندستها المعماريّة المذهلة. كلها مشاهد تجتمع في فيلم وثائقي يظهر ما تقوم عليه هذه الدولة من رؤية ثاقبة ونظرة إيجابية وعمل دؤوب».

ويروي النسخة الإنجليزية الممثّل الإنجليزي جيريمي آيرونز الحائز جائزة أوسكار وجائزة توني وجائزة إيمي الدوليّة، والذي يعرفه الكثيرون من صوته في شخصيّة الأسد «سكار» في فيلم ديزني الشهير «The Lion King» الصادر في عام 1994.

إنتاج «ويندفول فيلمز ليميتيد»

من إنتاج شركة ويندفول فيلمز ليميتيد لصالح «ناشونال جيوغرافيك»، وبجهود المنتجين المنفّذين كارولين باين وراجول تشوهان وسيد كاشف من جانب «ناشونال جيوغرافيك»، والمنتجَيْن المنفذَيْن جوني شيبلي وكارلو ماسّاريلا من جانب ويندفول فيلمز ليميتيد.

مشاهدة من المنزل

في منزلكم، تابعوا «الإمارات من الأعلى» على قناة «ناشونال جيوغرافيك» وقناة «ناشونال جيوغرافيك أبوظبي»، اللتين ستبثّانه يوم الخميس 2 ديسمبر في الساعة 10:00 صباحاً بتوقيت الإمارات في مختلف أنحاء الشرق الأوسط، على أن يتمّ عرض الإعادة الساعة 3:00 من بعد الظهر والساعة 9:00 مساءً بحسب توقيت الدولة.