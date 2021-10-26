نهلة الفهد: نعكس صورة الإمارات المشرفة في «إكسبو»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

أعربت المخرجة الإماراتية نهلة الفهد عن فخرها بمشاركتها في الحدث العالمي الأضخم «إكسبو 2020 دبي»، واعتبرت دورها كمدير إدارة المحتوى الإماراتي، وأحد الفريق الإبداعي لـ «إكسبو 2020» شرفاً وليس تكليفاً، لاسيما أن هذه المسؤولية نابعة عن وطنيتها في حب الإمارات وقيادتها الرشيدة، والتي تجعلها دائماً حاضرة في جميع المناسبات الرسمية والوطنية الخاصة بالدولة.

أكدت الفهد في حوارها مع «الاتحاد»، أن دورها الأكبر مع فريق عمل «إكسبو» الإبداعي هو أن تعكس الصورة المشرفة للإمارات من خلال الفعاليات الترفيهية والفنية والثقافية، وقالت: طوعت كل إبداعاتي وطاقاتي من أجل هذا الحدث العالمي الذي يضاف إلى مسيرتي الإخراجية والفنية، حيث حرصت مع فريق عمل «إكسبو» الذي عمل بجهد واجتهاد، على أن ننفذ فعاليات تظهر بمستوى راقٍ وعالمي، يليق باسم الإمارات، التي تستضيف 192 دولة على أرضها، إلى جانب تحضير «ساحة الوصل» - قلب «إكسبو» النابض - بشاشات عرض 360 درجة بتقنيات حديثة، والتي تعتبر أول شاشات في العالم يتم استخدامها في العروض المرئية والتي تمكن من مشاهدة العروض الفنية والاستعراضية من جميع الزوايا والاتجاهات، عبر ساحة الوصل، الأيقونة المعمارية التي تشكل واحة مستدامة، بما تضمنه من مساحات خضراء وأشجار ونوافير مائية ومرافق خدمية وترفيهية، لاستضافة الزوار والفعاليات الجماهيرية.

نهلة الفهد مع أحلام والفريق الإبداعي

علامة فارقة

وعبرت عن سعادتها بردود الأفعال الإيجابية التي جاءت عن حفل افتتاح «إكسبو 2020»، حيث شاركت في وضع بعض اللمسات الفنية والإخراجية على هذا الحفل، الذي اعتبرته بمثابة علامة فارقة وتاريخية، وقالت: سعيدة بهذه التجربة التي تعلمت واستفدت منها الكثير خلال مسيرتي الإخراجية، من خلال إبراز رسالة دولة الإمارات في ترسيخ قيم التسامح والتواصل والتعايش في المجتمع، في ظل جهود دولة الإمارات لبناء مجتمع متسامح، يؤمن بأهمية التواصل الإنساني، وهذه الرسالة المهمة التي تم تعزيزها في الحدث العالمي الأضخم.

وتابعت: «إكسبو 2020» هو أكبر «إكسبو» في التاريخ من حيث عدد الأجنحة والفعاليات؛ لذلك فقد توليت أيضاً وبمساعدة فريق محترف عمليات الضيافة والاستقبال في «إكسبو» والذي يستقطب مئات الدول للاحتفاء بالإبداع البشري تحت شعار «تواصل العقول وصنع المستقبل».

نهلة الفهد وأحلام في حفل الافتتاح

وين سايرين

ولفتت الفهد إلى أنها تشرفت بإخراج الحملة الوطنية الترويجية «وين سايرين» التي شارك فيها نخبة من الوجوه الإعلامية الإماراتية، وصورت على طريقة الفيديو كليب والتي صاغ كلماتها علي الخوار ومن ألحان فايز السعيد، ونالت إقبالاً كبيراً، موضحة أنها تنفذ محتوى ترفيهياً يبرز عادات وتقاليد الإمارات من تطور وإنجازات وعشق للصحراء وسرد قصص اهتمامها بالشعر والخيل، لكي يتعرف العالم أجمع إلى ثقافة وتاريخ الإمارات وحضارتها، مثل عرض «عوشة والقمر»، الذي تم تنفيذه احتفاء بالشاعرة الإماراتية الراحلة عوشة بنت خليفة، الذي يحكي رحلة مع حكاية «فتاة العرب» التي قدمت قصائد كثيرة حتى أصبحت أيقونة الشعر الإماراتي.

أجندة حافلة

وكشفت الفهد أنها لديها أجندة حافلة من الفعاليات الفنية التي تشرف عليها طوال مدة انعقاد الحدث الدولية، والتي تقام فعاليات بدءاً من ساحة الوصل، وعلى مسرحيها «اليوبيل» و«دبي ميلينيوم»، مثل الحفلات الغنائية لأبرز نجوم الوطن العربي، وحفلات اليوم الوطني وليالي «إكسبو».

تراث الإمارات

أكدت الفهد أن خبراتها السابقة في تنفيذ وإخراج الأفلام الوثائقية وأعمال درامية وغنائية، إلى جانب الأوبريتات الوطنية، أعطاها الثقة بنفسها في تولي مهام «إكسبو 2020»، خصوصاً فيما يختص بإدارة الحفلات والأنشطة والفعاليات بـ «ساحة الوصل»، واعده كل زوار الحدث الدولي بإتاحة الفرصة للاطلاع على تراث الإمارات وإنجازاتها وتاريخها العريق، بشكل حيوي ومختلف عبر أكبر عروض بصرية ومبهرة في العالم.