تشهد شواطئ أبوظبي، خلال الفترة الحالية من العام، ظهور أنواع من قناديل البحر، ما يستوجب من رواد الشواطئ أخذ الحيطة والحذر وتجنب الاقتراب منها.
وأوضحت هيئة البيئة - أبوظبي، أن مياه الإمارة تحتوي على سبعة أنواع من قناديل البحر في مياه أبوظبي، وهي قنديل البحر الشائع أو القمري، قنديل البحر المقلوب، قنديل البحر الأبيض، قنديل البحر سيجار، قنديل البحر الصغير، قنديل البحر أماكوسا، وقنديل الأزرق المنتحب.
وأكدت «الهيئة» أنه من الطبيعي ظهور قناديل البحر في هذه الفترة من العام، ومن أكثر الأنواع شيوعاً في أبوظبي هو قنديل البحر القمري والقنديل الأزرق المنتحب، وتظهر معظم مستعمراته مع ارتفاع درجة حرارة المياه بداية الصيف مايو ويونيو، كما تظهر قناديل البحر المقلوب في شهري سبتمبر وأكتوبر.
وأفادت «الهيئة» بأن معظم هذه الأنواع قد تتسبب في لسعات بسيطة غير مؤذية، ولا يلاحظها رواد الشواطئ، مؤكدة «الهيئة» أن من يعانون الحساسية يجب توخي الحذر لأن لسعات قنديل البحر يمكن أن تؤدي إلى طفح جلدي. وتنصح هيئة البيئة في أبوظبي رواد الشواطئ بتفادي ملامسة قنديل البحر، والمحافظة على مسافة آمنة، وفي حال التعرض للسعة القنديل ينبغي نقل المصاب لأقرب مستشفى.
وتفيد الموسوعات العلمية بأن قنديل البحر يصنف من الرخويات البحرية، ويمتلك سمّاً يوجد في أكياس صغيرة جداً كبالون ماء، وكل كيس منها يحتوي على شريط قاذف فيه أشواك تخترق جسم الإنسان عند أي ملامسة، ويحتوي السم على مركبات كيميائية كثيرة وتتضمن سموماً عصبية عضلية، وهي مركبات تشبه الهيستامين.