توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً قد تكون ركامية، مع انخفاض آخر طفيف في درجات الحرارة، ورطب ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً. الرياح: شمالية شرقية إلى شمالية غربية / 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س. الخليج العربي: متوسط إلى خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:27 والمد الثاني عند الساعة 07:39 الجزر الأول عند الساعة 08:50 والجزر الثاني عند الساعة 23:31. بحر عمان: خفيف. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 12:12 والمد الثاني عند 02:35 الجزر الأول عند الساعة 07:36 والجزر الثاني عند الساعة 19:20. وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً: المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبي 32 22 85 30 دبي 33 26 80 30 الشارقة 33 23 80 25 عجمان 32 25 80 35 أم القيوين 34 23 80 25 رأس الخيمة 34 22 80 30 الفجيرة 30 27 80 45 العين 33 20 80 20 ليوا 35 22 70 20 الرويس 33 24 80 35 السلع 32 26 80 30 دلما 32 27 80 25 طنب الكبرى 34 28 80 30 طنب الصغرى 34 28 80 30 أبو موسى 34 28 80 30