الاتحاد الإلكتروني - أبوظبي
افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعمال الاجتماع السنوي السادس لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "AIIB" والذي يُعقد برئاسة الإمارات، ويُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

 

ونشر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر "تويتر"، "محمد بن راشد يفتتح أعمال الاجتماع السنوي السادس لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "AIIB" والذي يُعقد برئاسة #الإمارات، ويُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط".