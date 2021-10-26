كلمة محمد بن راشد في افتتاح أعمال الاجتماع السنوي السادس لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "AIIB" والذي يُعقد برئاسة #الإمارات، ويُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. @AIIB_Official pic.twitter.com/7VKUyC6lHR