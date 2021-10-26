الاتحاد الإلكتروني - أبوظبي
افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أعمال الاجتماع السنوي السادس لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "AIIB" والذي يُعقد برئاسة الإمارات، ويُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.
كلمة محمد بن راشد في افتتاح أعمال الاجتماع السنوي السادس لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "AIIB" والذي يُعقد برئاسة #الإمارات، ويُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. @AIIB_Official pic.twitter.com/7VKUyC6lHR— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 26, 2021
محمد بن راشد يفتتح أعمال الاجتماع السنوي السادس لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية "AIIB" والذي يُعقد برئاسة #الإمارات، ويُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط. @AIIB_Official pic.twitter.com/0e6ChmXvZD— Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 26, 2021