شرطة أبوظبي تكرم شخصين لأمانتهما بإعادة مال مفقود

كرّمت شرطة أبوظبي، شخصين عربي وآسيوي ، تقديراً لأمانتهما بإعادة محفظة يد بها مبالغ مالية ومستندات رسمية إلى إدارة أمن وسائل النقل بقطاع الأمن الجنائي بعد العثور عليه في محطة الحافلات الرئيسية في مدينة أبوظبي.

وأكد اللواء محمد سهيل الراشدي، مدير قطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي بتكريم المتعاونين، مشيداً بنزاهتهما وجهودهما المخلصة ‏في خدمة المجتمع ، لافتاً إلى ان تصرفهما يسهم في ترسيخ القيم والعادات والخصال الحميدة، التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار.

واعرب المكرمان عن سعادتها بالتكريم من شرطة أبوظبي واكدا الحرص على أداء الواجب ومواصلة بذل مزيد من العطاء وفعل الخير، وحضر اللقاء العقيد خالد محمد الشحي نائب مدير إدارة أمن وسائل النقل في قطاع الأمن الجنائي.