مشاركة ثرية للمركز الوطني للتأهيل في قمة أقدر العالمية مستندة إلى التكنولوجيا واستشراف المستقبل

يشارك «المركز الوطني للتأهيل» في قمة «أقدر» العالمية، التي تعقد تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في مركز دبي للمعارض ضمن معرض «إكسبو دبي 2020» تحت شعار «المواطنة الإيجابية العالمية - تمكين فرص الاستثمار المستدام». وتتميز مشاركة المركز في نسخة هذا العام من القمة في استنادها إلى التقنيات الإلكترونية الحديثة، وقواعد الإرشاد النفسي وكذلك استشراف المستقبل، وتتضمن المشاركة في المعرض المصاحب للقمة إقامة جناح يقدم لزوّاره فرصة التعرف افتراضياً على الإدمان عبر تجارب تقنيات الواقع الافتراضي، وكذلك تقديم نصائح واستشارات نفسية واجتماعية ميدانية يقدمها فريق متخصص من الكوادر الطبية والإرشادية للمركز. كما يستعرض المركز في جناحه الذي يحمل الرقم 7، ما يقدمه من خدمات وأنشطة توعوية وتثقيفية في مجال مكافحة الإدمان، فضلاً عن منح زوار المعرض المتخصصين فرصة استعراض الدراسات العلمية والبحثية الصادرة عنه. وفي نظرة مقربة لتجربة الواقع الافتراضي التي يقدمها جناح المركز، والتي تمكن المشاركين فيها من امتلاك نظرة أولية عن تأثير المخدرات على الإنسان وردود أفعاله تجاه الأفعال البسيطة كالحركة والمشي وقيادة المركبات، حيث تشمل التجربة اطلاع المشاركين على أدائهم خلال التجربة لتوضيح مخاطر الإدمان وأثر المخدرات على الإنسان. وقال سعادة الدكتور حمد الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل: «توفر قمة أقدر العالمية مساحة فريدة للتعريف بدور المركز الوطني للتأهيل في دعم المجتمع المحلي لتحقيق المواطنة الإيجابية العالمية وتمكين فرص الاستثمار المستدام في الأجيال المستقبلية، خاصة في ظل اعتماد الدولة مؤخراً للمبادئ العشرة للخمسين عاماً المقبلة التي تتمحور حول الإنسان والاقتصاد». مؤكداً أن ما توفره القيادة الرشيدة من دعم لا محدود للمركز وحرصها على توفير منصات علمية ومجتمعية عالمية في دولة الإمارات، تمكن مختلف المؤسسات من استعراض خبراتها وتجاربها وتتيح أمامهم فرصة التعاون والاستفادة من تبادل المعرفة. وأضاف الغافري: «نمتلك في المركز الوطني للتأهيل كافة المقومات التي تجعل من خبراتنا وتجاربنا ذات مستوى عالمي، وفي مقدمة تلك المقومات اعتماد منظمة الصحة العالمية لمركزنا كمركز متعاون في علاج وتأهيل مرضى الإدمان. اليوم نحن هنا في مهمة متعددة المحاور، تشمل التوعية بمخاطر الإدمان، واستعراض آخر ما توصلنا إليه من نتائج علمية مستندة إلى البحث، وكذلك استعراض وجهة نظرنا في مجالات استشراف المستقبل المرتبط بالإدمان والتعافي.» ودعا الغافري كافة زوّار قمة أقدر العالمية والمهتمين في دعم جهود التوعية ضد مرض الإدمان إلى زيارة جناح المركز في المعرض المصاحب للقمة، وحضور الجلسات النقاشية للتعرف على أنشطة المركز وبحث سبل التعاون المشترك في سبيل دعم التوجهات المحلية والعالمية الرامية إلى الحد من انتشار مرض الإدمان بكافة أنواعه. وانطلاقاً من إيمان المركز بضرورة تظافر الجهود المحلية في مجالات علاج الإدمان والوقاية منه، شاركت الدكتورة سامية المعمري، مدير قطاع الخدمات الطبية بالإنابة في المركز الوطني للتأهيل في اليوم الأول من القمة في جلسة نقاشية نظمها مركز إرادة للتأهيل بعنوان «مستقبل التعافي في دولة الإمارات العربية المتحدة وتأثير المواطنة الإيجابية»، استعرضت خلالها رؤية المركز في صناعة التعافي من الإدمان. وتتمحور رؤية المركز لصناعة التعافي باعتبار أن الخطوة الأولى في ذلك هي التعمق بدراسة أسباب التعاطي ودوافعه ومن ثم الانتقال لوضع الحلول التنفيذية الناجحة له، وباعتبار علاج مرض الإدمان هو المرحلة قبل الأخيرة في مسيرة التعامل مع المرض، وأن المرحلة الأخيرة هي الحماية من الانتكاسة وإعادة الدمج في المجتمع. كما ينظر المركز الوطني للتأهيل إلى صناعة التعافي بأنها تتطلب تطوير أدوات العلاج المتاحة حالياً لتؤدي دوراً محورياً في التعافي، مع إزالة الجمود المحيط بوصمة العار المجتمعية، ما يسهم في نجاح العلاج وتحقيق التعافي، علاوة على إعادة الدمج المجتمعي الصحيح للمتعافين من مرض الإدمان والذي يعد من أبرز أدوات تحقيق التعافي طويل الأمد. ويشهد اليوم الثاني للقمة – 26 أكتوبر – تنظيم المركز لمحاضرة متخصصة تحمل عنوان «استشراف أنماط تعاطي المخدرات في المستقبل»، يقدمها الدكتور أنس محمود فكري، رئيس قسم التثقيف الصحي في المركز الوطني للتأهيل، حيث تتمحور حول استعراض أنماط تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية محلياً وعالمياً، مع تسليط الضوء على التزايد الملحوظ في معدلاتها حول العالم، خاصة مع ظل انتشار جائحة كوفيد- 19. تجدر الإشارة إلى أن المركز الوطني للتأهيل يمتلك باقة متميزة من البرامج العلاجية ذات الفعالية العالية والمتوافقة مع المعدلات العالمية للتعافي وعدم الانتكاسة، ينفذها ويطورها مجموعة من الأطباء والمختصين النفسيين والاجتماعيين المؤهلين تأهيلاً علمياً وعملياً على أعلى المستويات. وتمثل قمة أقدر العالمية منصة عالمية للقادة وصناع القرار والخبراء والمتخصصين والشركات والمؤسسات الرائدة من جميع أنحاء العالم للتلاقي والحوار ومناقشة القضايا المحلية والعالمية المتعلقة بتمكين المجتمعات بأبعادها الإنسانية والثقافية والفكرية، مع توفير مستقبل مشرق ومزدهر للأفراد وضمان الأمن والاستقرار والازدهار لكافة المجتمعات في جميع أنحاء العالم.