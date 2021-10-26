صقر غباش يترأس وفد "الوطني الاتحادي" في زيارة رسمية إلى كوريا الجنوبية

يترأس معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي وفد المجلس الذي يقوم بزيارة رسمية إلى جمهورية كوريا الجنوبية تبدأ اليوم وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري وذلك بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، تجسيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية، والتي تحظى بدعم قيادتي البلدين الصديقين.

ويعقد معالي صقر غباش جلسة مباحثات مع معالي بارك يونغ سوك رئيس الجمعية الوطنية الكورية، ويلتقي عدداً من المسؤولين، لمناقشة سبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في شتى المجالات سيما البرلمانية منها، بما يحقق رؤية قيادتي البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين.

ويضم وفد المجلس في عضويته كل من حمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس، ومحمد عيسى الكشف، وجميلة أحمد المهيري، وعبيد خلفان الغول، وسعيد راشد العابدي، وخلفان راشد النايلي الشامسي، وكفاح محمد الزعابي، والدكتور عمر النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، والدكتور سيف سعيد المهيري الأمين العام المساعد للتشريع والرقابة.