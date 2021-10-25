رصدت هيئة البيئة-أبوظبي مؤخراً حوتا نادرا من نوع (بريدي) في مياه أبوظبي وذلك خلال إجراء المسوحات البحرية. يعتبر رصد الحوت في مياه إمارة أبوظبي مؤشراً على صحة وجودة مياه الإمارة، ويأتي ذلك نتيجة السياسات والإجراءات والتدابير الإدارية التي اتخذتها الهيئة لحماية الحياة البحرية.
تعتبر حيتان (البريدي) من فصائل الحيتان البالينية، ويتراوح طول هذا النوع من الحيتان عادةً بين 12 متراً إلى 16 متراً. ويصل وزنها من 12 إلى 22 طن. وإذا صادف أي شخص، أثناء ارتياده للبحر، حوتاً بريدياً، فيجب عليه الحفاظ على مسافة آمنة منه. كما تدعو هيئة البيئة-أبوظبي المجتمع إلى الإبلاغ عن أية حالات نادرة أو غير طبيعية للحياة الفطرية أو للطوارئ البيئية، من خلال مركز اتصال حكومة أبوظبي على الرقم 800555.