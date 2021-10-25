أبوظبي (الاتحاد) هنأ معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، جمهورية مصر العربية، على إعلان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ، وأكد معاليه أن هذه الخطوة تاريخية ورسالة إيجابية، وقرار يطوي منعطفات التحديات الجسيمة. وكتاب معاليه في تغريدة على حسابه في «تويتر»: «نبارك لجمهورية مصر العربية الشقيقة إعلان فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلغاء مد حالة الطوارئ، خطوة تاريخية، ورسالة إيجابية، وقرار يطوي منعطفات التحديات الجسيمة، ويدشن مرحلة تعزيز البناء والتنمية والازدهار». وأضاف: «تحية مخلصة من الإمارات إلى مصر العزيزة». وكان الرئيس المصري أعلن إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية، وذلك بعد انتهائها، بشكل رسمي، إثر تجديدها لمدة أشهر بقرار من مجلس النواب خلال الفترة الماضية، وذلك مراعاة للظروف الأمنية وحفظ الاستقرار العام للبلاد. وقال الرئيس المصري، عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء واحة للأمن والاستقرار في المنطقة، ومن هنا، قررت ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ». وأضاف: «إن هذا القرار كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في جهود التنمية والبناء كافة». ووجه تحية إجلال وتقدير للشهداء الأبطال وقال: «لولاهم ما كنا نصل إلى الأمن والاستقرار، ومعاً نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة، مستعينين بعون الله ودعمه».