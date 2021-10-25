صقر غباش يلتقي رئيس المجلس الوطني النمساوي

أبوظبي (الاتحاد)

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، معالي فولفجانج سوبوتكا رئيس المجلس الوطني بجمهورية النمسا الاتحادية، والوفد المرافق له، على هامش الاجتماع الحادي عشر للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية لأعضاء البرلمانات.وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلمانية بين الجانبين، بما يواكب علاقات الشراكة الاستراتيجية القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا، والتي تشهد تقدماً ملحوظاً في مختلف المجالات، بفضل الدعم الذي تحظى من قبل قيادتي البلدين الصديقين.

حضر اللقاء كل من حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور علي راشد النعيمي، وكل من: مروان عبيد المهيري وسارة فلكناز والدكتورة حواء المنصوري وميرة سلطان السويدي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وبحضور كل من الدكتور عمر النعيمي أمين عام المجلس الوطني الاتحادي.

في بداية اللقاء، رحب معالي صقر غباش بمعالي فولفغانغ سوبوتكا رئيس المجلس الوطني بجمهورية النمسا الاتحادية والوفد المرافق له، وشكر معاليه على تلبية الدعوة لزيارة دولة الامارات، كما أشاد معاليه بنتائج المقابلة الثنائية التي جمعت الطرفين على هامش المؤتمر الخامس لرؤساء البرلمانات سبتمبر 2021.

وأكد معالي صقر غباش بالعلاقة الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية النمسا الاتحادية، وانتقالها إلى مرحلة طموحة من التعاون والعمل المشترك لتحقيق تطلعات البلدين، خاصة بعد الزيارة الرسمية الأخيرة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للنمسا يوليو 2021م، وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

وأشار معاليه إلى أن سياسة دولة الإمارات أثبتت كفاءتها في مرحلة التخطيط للتعافي من جائحة «كوفيد - 19»، وذلك من خلال نجاح التوازن الاستراتيجي لمختلف القطاعات الحيوية، وأبرزها الاقتصادي وتنوعه وكفاءة سياساته، والتي وفرت العودة لقطاعات السياحة والنقل ومختلف القطاعات، مشيراً إلى أن نسبة التطعيم في دولة الإمارات تعد من ضمن أعلى النسب عالمياً.

من جانبه، أشاد معالي فولفجانج سوبوتكا رئيس المجلس الوطني بجمهورية النمسا الاتحادية بأهمية اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة الموقعة بين البلدين الصديقين، والتي تشمل أبرز المجالات منها السياسية والبرلمانية والاقتصادية والأمينة والتعليم والتكنولوجيا المتقدمة.

..ويلتقي رواد الفضاء الإماراتيين

أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن دولة الإمارات تقود بفضل الدعم والرعاية الكبيرة من القيادة الرشيدة جهود المنطقة العربية في قطاع الفضاء، حيث تتمتع الدولة بكافة المقومات التي تؤهلها لتطوير هذا القطاع على مستوى المنطقة، سواء من حيث الدعم الحكومي والشعبي، أو الموارد والبيئة التحتية العلمية.

وأشار معاليه - خلال لقائه هزاع المنصوري وسلطان النيادي ونورا المطروشي ومحمد الملا رواد الفضاء الاماراتيين، على هامش الاجتماع الحادي عشر للاتحاد الدولي للملاحة الفضائية لأعضاء البرلمانات بمركز دبي التجاري العالمي - إلى أن أبناء الإمارات وبسواعدهم الوطنية المخلصة قادرون على تحقيق رؤية القيادة وتطلعات شعب الاتحاد في مجال الفضاء وقيادته في المستقبل، والمشاركة في مسيرة التقدم الإنساني.