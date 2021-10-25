سالم القاسمي يتعرف على أدوار «الاتحادي للتركيبة السكانية»

الشارقة (وام)

التقى الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، صباح أمس، وفداً من المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية. وتعرّف الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي - خلال اللقاء الذي عقد في مكتب سمو الحاكم - على أبرز أدوار المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية الذي يعد حلقة مهمة تعمل بين مختلف الجهات والهيئات لصياغة منهج شامل لمعالجة المواضيع المرتبطة بالتركيبة السكانية، وإيجاد حلول مناسبة تحقق الانسجام بين متطلبات التنمية المستدامة والسياسة السكانية، إضافة إلى تعزيز دور المواطن والمحافظة على الهوية الوطنية.

وتطرق اللقاء إلى جهود ومبادرات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في دعم الأسرة الإماراتية، والاهتمام وتوفير الرعاية لكافة فئات المجتمع، بدءاً من الطفل وصولاً إلى كبير السن. وشمل اللقاء دور دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في وضع سياسات واستراتيجيات للتنمية المجتمعية في الإمارة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية المختصة، وتوفير إحصاءات دقيقة موثوقة فيها حول الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة، وغيرها لمتخذي القرار والجهات الاتحادية والجهات الحكومية.

حضر اللقاء، الشيخ محمد بن حميد القاسمي رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، واللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة رئيس اللجنة المحلية للتركيبة السكانية في إمارة الشارقة، وأسماء راشد بن طليعة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وأحمد حمد السويدي الأمين العام المساعد للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وضم وفد المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، الدكتور سعيد عبدالله عبدالواحد الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وحميد الدرعي الأمين العام المساعد لقطاع السياسات والمستقبل السكاني.