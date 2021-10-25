سفير الإمارات يبحث مع وزير الخارجية الكويتي العلاقات الثنائية

الكويت (وام)

استقبل معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء في دولة الكويت، الدكتور مطر حامد النيادي سفير الدولة لدى الكويت الشقيقة، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأشاد معالي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح بالعلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع دولة الكويت ودولة الإمارات، وما تشهده من تطور وازدهار. من جانبه، أعرب السفير النيادي عن اعتزازه بمستوى العلاقات الأخوية المتميّزة، وحرص دولة الإمارات على تطويرها في مختلف المجالات.