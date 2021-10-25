طقس الغد صحو إلى غائم جزئياً

أبوظبي (وام)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً، وتظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً وشمالاً، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً خاصة على البحر ليلاً. وأوضح المركز أن حركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية/ 15 - 25 تصل إلى 35 كم/س.. ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 15:03 والمد الثاني عند الساعة 05:36 والجزر الأول عند الساعة 08:40 والجزر الثاني عند الساعة 22:42.. وفي بحر عمان، يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 11:35 والمد الثاني عند الساعة 01:42 والجزر الأول عند الساعة 18:27 والجزر الثاني عند الساعة 07:36.