الإمارت تترأس مؤتمر «رامسار»

جلاند - سويسرا (وام)

تترأس دولة الإمارات المؤتمر غير العادي للأطراف المتعاقدة في اتفاقية رامسار للأراضي الرطبة، الذي بدأت أعماله أمس، وتستمر حتى 30 أكتوبر الجاري في مدينة جلاند السويسرية، ويترأس المؤتمر المهندس محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة، ويرافقه عدد من المختصين من وزارة التغير المناخي والبيئة لمناقشة عدد من القضايا البيئية الملحّة، والوقوف على آخر المستجدات، بما في ذلك طلب جمهورية الصين الشعبية تأجيل المؤتمر العام للاتفاقية للعام القادم، وما يتطلبه الوضع من رصد وتعديل على الموازنة العامة للمؤتمر وتمديد عمل كافة اللجان العاملة.

يذكر أن دولة الإمارات تترأس المؤتمر منذ عام 2018، ممثلةً بوزارة التغير المناخي والبيئة، بعد أن حققت نجاحاً لافتاً كأول دولة عربية تستضيف المؤتمر.