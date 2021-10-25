المفوض التجاري الإيطالي لـ «الاتحاد»: 38 مليون يورو صادرات «الفضاء» الإيطالية إلى الإمارات

حسام عبدالنبي (دبي)

قدر أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، قيمة الصادرات الإيطالية في مجال الفضاء إلى دولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2021 بنحو 38 مليون يورو، مقابل 33 مليون يورو خلال الفترة نفسها من العام السابق وبنمو بنسبة 15%.

وقال، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، خلال مشاركة إيطاليا في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، الذي بدأ أعماله في دبي أمس، إن إيطاليا تحتل المرتبة التاسعة بين قائمة الدول المصدرة لتقنيات الفضاء إلى دولة الإمارات، كما أنها تعلب دوراً دولياً بارزاً في تطوير تقنيات الفضاء، مع التميز بالتركيز على الاستدامة والمرونة، مؤكداً أن سلسلة التوريد الوطنية الإيطالية لصناعة الفضاء تعتمد اعتماداً كبيراً على خبرة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تشكل حالياً 80% من الصناعة، وتتركز بشكل أساسي في 5 مناطق رئيسية في إيطاليا وهي بيدمونت ولومبارديا ولازيو وكامبانيا وبوليا.

وذكر سكاربا، أن الشركات الإيطالية تتمتع بمهارات فائقة يتم تعزيزها بشكل أكبر من خلال تعاونها مع الصناعات الوطنية الكبيرة، إلى جانب استثماراتها طويلة المدى في مراكز الأبحاث والجامعات، وهو ما نتج عنه أن احتلت إيطاليا مكانة ريادية في مختلف مجالات الملاحة الجوية والفضاء.

وأوضح أن صناعة الفضاء والدفاع والأمن في إيطاليا توظف نحو 230 ألف موظف، لتصبح إيطاليا في المرتبة الرابعة كأكبر دولة منتجة في هذا القطاع في أوروبا ولتصنّف في المرتبة السابعة كأكبر الدول إنتاجاً عالمياً، لافتاً إلى أن التطور التكنولوجي والاستثمار في مجالات البحث والتطوير يعد من أهم عوامل العرض الرئيسية لإيطاليا في المؤتمر الدولي الثاني والسبعين للملاحة الفضائية 2021، ولذا قامت وكالة التجارة الإيطالية، بالتعاون مع سفارة إيطاليا في الإمارات، والقنصلية العامة في دبي، واتحاد الصناعات الإيطالية للفضاء والدفاع والأمن AIAD باختيار عشر شركات لتشارك في المؤتمر ضمن الجناح الإيطالي الرسمي الذي يتم تنظيمه من قبل وكالة التجارة الإيطالية.

ورداً على سؤال عن فرص التعاون بين إيطاليا ودولة الإمارات، أجاب سكاربا، أن تقديم المهارات المتخصصة وفرص الاستثمار والتعاون بين البلدين أدى إلى تعزيز أعمال القطاع لتصبح إيطاليا شريكاً دائماً لدولة الإمارات، وقال: إن دولة الإمارات تم اختيارها أول دولة عربية تستضيف المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، منذ بداية تنظيمه وانطلاقه في عام 1950، ما يظهر أن قطاع الفضاء يكتسب أهمية كبيرة لدى الدولة، حيث تدور فكرة المعرض هذا العام حول شعار «الإلهام والابتكار والاستكشافات كلها في سبيل خدمة البشرية»، منوهاً بأن إيطاليا تتمتع بخبرة واسعة في هذا القطاع، بدءاً من تجميع الطائرات والمروحيات والأقمار الصناعية الصغيرة ومنصات الإطلاق والقوارب والمركبات العسكرية، مروراً بصناعة الأنظمة والأنظمة الفرعية (مثل أنظمة الهبوط وأنظمة الدفاع والتوجيه والاتصالات على متن الطائرة وعلى الأرض والرادارات ووضعيات الطيران)، وصولاً إلى صناعة الأجزاء والمكونات المنفصلة وأعمال التصميم والهندسة والتجربة والاختبار والصيانة.

وشدد سكاربا، خلال حديثة على حرص إيطاليا على تقوية علاقاتها الاقتصادية مع دولة الإمارات بشكل عام وخاصة في قطاع الفضاء، حيث تدعم وكالة التجارة الإيطالية، واتحاد الصناعات الإيطالية للفضاء والدفاع والأمن، مشاركة إيطاليا في معرض دبي للطيران 2021 والذي سيعقد خلال الفترة ما بين 14 و18 نوفمبر المقبل.

وأعلن أن مشاركة إيطاليا في معرض «إكسبو 2020 دبي» تعكس هذا التوجه، حيث شهد الجناح الإيطالي في المعرض إقبالاً ملموساً، كاشفاً عن إطلاق شركة «ليوناردو» الإيطالية المتخصصة في قطاع الفضاء مبادرة خلال الأسبوع الماضي، لتأسيس أكاديمية لتدريب الطلاب المهتمين بقطاع الفضاء داخل الجناح الإيطالي بالمعرض، حيث تتم مناقشة التحديات والفرص في هذا القطاع، وكذلك كيفية تحقيق الاستدامة في الفضاء من أجل تعريف الأجيال الجديدة بأهمية هذا القطاع والدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه لخدمة الإنسانية وباعتبارهم قادة المستقبل ورؤساء الشركات في مراحل لاحقة.

17 مليار يورو مبيعات إيطاليا في مجال صناعة الفضاء والدفاع والأمن

قال نيكولا لينير، سفير إيطاليا لدى دولة الإمارات، إن المجتمع الدولي اعتمد بشكل كبير خلال السنوات الخمس الماضية، على الخبرة والابتكار التي تمتلكها إيطاليا وتجربتها في مجال الملاحة الجوية والفضاء والدفاع الفضائي البري، ما أدى إلى زيادة مطردة في حجم المبيعات (من 15.5 مليار يورو إلى 17 مليار يورو على مدار العامين الماضيين)، معلناً في تصريحات للصحفيين أن صادرات قطاعات الملاحة الجوية والفضاء والأجهزة ذات الصلة بلغت وحدها ما يقرب من 6.1 مليار يورو خلال فترة ما قبل الجائحة (2019) بزيادة تقدر بنحو 7.5% مقارنة بالعام السابق.

وأضاف لينير، أنه بفضل الدور الريادي الذي نلعبه في هذا القطاع تمكنا من العمل عن قرب مع وكالة الإمارات للفضاء، حيث نقدم الدعم لدولة الإمارات في مختلف الجوانب، بما في ذلك استكشاف الفضاء والعلوم والتكنولوجيا والخدمات والتطبيقات، فضلاً عن تبادل الخبرات والدراسات والأبحاث المرتبطة بالفضاء.