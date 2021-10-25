غداً.. تفاصيل جديدة عن القمر الاصطناعي «MBZ-Sat»

آمنة الكتبي (دبي)

كشف المهندس عامر الغافري مدير إدارة تطوير الأنظمة الفضائية في مركز محمد بن راشد للفضاء ومدير مشروع القمر الاصطناعي «MBZ-Sat»، عن أنه سيتم إجراء العديد من الشراكات والاتفاقيات الدولية ضمن فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، وأنه سيتم الكشف غداً الأربعاء عن تفاصيل جديدة حول القمر «MBZ-Sat».

وأوضح الغافري أن القمر الاصطناعي MBZ-Sat هو الأكثر تطوراً في المنطقة في مجال التصوير الفضائي عالي الدقة والوضوح، ويمتلك القدرة على رصد عدد كبير من الأهداف (طبيعية، ومن صنع الإنسان) بدقة عالية تفوق الأقمار الاصطناعية المخصصة لأغراض الرصد، كما سيعمل النظام الجديد في القمر الاصطناعي على جمع البيانات الأولية ومُعالجتها بمرونة وسرعة بفضل وظائف الذكاء الاصطناعي المُحسنة، التي تُساعد أيضاً في تحليل ومعالجة الصور الفضائية بشكل أسرع.

وحول فعاليات المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية، قال الغافري: «يضم المؤتمر سلسلة من ورش العمل والمحاضرات وحلقات النقاش العلمية منصة عالمية لتبادل الخبرات بين مجتمع الفضاء الدولي بهدف تبني الأفكار المبتكرة التي تسهم في تطوير هذا القطاع على الصعيد العالمي»، مبيناً أنه من ضمن الفعاليات ندوة بعنوان علوم الحياة الفضائية وتتناول هذه الندوة التي نظمتها الأكاديمية الدولية للملاحة الفضائية (IAA) والاتحاد الدولي للملاحة الفضائية (IAF) جميع جوانب أبحاث علوم الحياة الفضائية وممارستها في رحلات الفضاء البشرية والروبوتية، من المدار الأرضي المنخفض (LEO) إلى الكون فيما وراءه، ومن الانفجار العظيم إلى حياة المستكشفين المستقبليين على كواكب أخرى في نظامنا الشمسي.

وتابع: بالإضافة إلى ندوة بعنوان علوم الجاذبية الصغرى والعمليات وتهدف إلى تسليط الضوء على أحدث التطورات في العلوم الفيزيائية والعمليات المتعلقة بالجاذبية الصغرى (الجاذبية المنخفضة) ومناقشتها، وكذلك التحضير للمدار المستقبلي.

إضافة إلى ندوة استكشاف الفضاء وتغطي هذه الندوة، التي نظمها الاتحاد الدولي للملاحة الفضائية (IAF)، البعثات الروبوتية الحالية والمستقبلية والخطط المادية لمبادرات استكشاف النظام الشمسي.