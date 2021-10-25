مكتوم بن محمد يبحث العلاقات الأخوية مع الكويت والبحرين

دبي (الاتحاد)

التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة، على هامش قمة «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» التي افتتحها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، واختتمت أعمالها أمس في العاصمة السعودية الرياض. تناول اللقاء العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي كان لها عظيم الأثر في تعزيز التعاون الثنائي على المستويات كافة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة. وبحث الجانبان الجهود العربية والدولية المبذولة للحفاظ على البيئة، والتعامل مع التغير المناخي، وتأثيره على الاقتصاد العالمي، وأهمية الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية في هذا المجال، والآثار الإيجابية لتلك الجهود على دول المنطقة والعالم، ومساهمتها في مواجهة التحديات البيئية، وتحسين جودة الحياة.

مكتوم بن محمد خلال لقائه ولي عهد الكويت

كما التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين الشقيقة، على هامش القمة. وتناول اللقاء العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين وشعبيهما بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين الشقيقة، والتي تقوم على أسس متينة من الأخوة والاحترام والتفاهم والتعاون المشترك لما فيه خير البلدين والشعبين الشقيقين. وتطرق الجانبان إلى الجهود التي تقودها المملكة العربية السعودية للحفاظ على البيئة واستدامة الموارد الطبيعية في المنطقة، من خلال إطلاق «مبادرة الشرق الأوسط الأخضر» التي تهدف إلى زراعة 50 مليار شجرة، لخفض انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث والإضرار بالتربة، وما تحظى به هذه المبادرة من دعم كبير من قادة وزعماء العالم، لما لها من فوائد على الصعيدين الإقليمي والدولي، أهمها مواجهة التحديات البيئية، وتحسين جودة الحياة. حضر اللقاءين معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير دولة، والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.