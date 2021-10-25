عبدالله بن زايد يؤكد متانة العلاقات بين الإمارات وسنغافورة

دبي (وام)

استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي في مقر «إكسبو 2020 دبي»، معالي الدكتور محمد مالكي بن عثمان الوزير الثاني للخارجية والتعليم الوزير بمكتب رئيس الوزراء في سنغافورة. بحث الجانبان، خلال اللقاء، سبل تنمية علاقات الصداقة والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة في المجالات كافة.

عبدالله بن زايد في حديث مع الوزير محمد مالكي بن عثمان

واستعرض الجانبان تنظيم دولة الإمارات لـ«إكسبو 2020 دبي»، ودوره في تعزيز العلاقات الدولية وتنمية التعاون المشترك لبناء مستقبل مزدهر للأجيال المقبلة. ورحب سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بمعالي الدكتور محمد مالكي بن عثمان، مؤكداً قوة ومتانة العلاقات الثنائية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة، وما شهدته مجالات التعاون المشترك من تطور ونمو في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين. وأشاد سموه بمشاركة سنغافورة في «إكسبو 2020 دبي»، مؤكداً الدور المهم للحدث العالمي في تعزيز فرص التنمية الشاملة والمستدامة، وتوفير منصة لتلاقي الثقافات والحضارات المختلفة. حضر اللقاء.. معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة.