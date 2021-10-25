جامعة أبوظبي تستعرض ابتكارات طلبتها في «نجاح»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك جامعة أبوظبي في الدورة الرابعة عشرة من معرض «نجاح»، الذي يُقام تحت رعاية معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، وبدعم من وزارة التربية والتعليم، لتستعرض ابتكارات طلبتها ومشاريعهم وعدداً من أحدث برامجها الأكاديمية ومنحها الدراسية، وتسلط الضوء على أبرز منجزاتها في الارتقاء بالتجربة التعليمية لطلبتها وأحدث اعتماداتها الدولية وتصنيفاتها على مستوى المنطقة والعالم، حيث تصدرت جامعة أبوظبي مؤخراً المرتبة 37 من بين 180 مؤسسة أكاديمية مرموقة، لتنضم إلى مصاف أفضل 21% من الجامعات في المنطقة وفق تنصيف «كيو أس» للجامعات العربية لعام 2022.

ويُقام معرض «نجاح» للمرة الأولى على الإطلاق في كل من مدينتي أبوظبي ودبي، حيث تنطلق فعالياته في العاصمة أبوظبي في الفترة من 27 حتى 29 أكتوبر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض ويومي 31 أكتوبر من 1 نوفمبر في مركز دبي للمعارض - موقع معرض «إكسبو 2020 دبي». وتشهد مشاركة الجامعة استعراضاً لبرامجها الأكاديمية في كلياتها الأربع، وهي الآداب والعلوم وإدارة الأعمال والهندسة والعلوم الصحية، والتي تطرح نحو 50 برنامجاً دراسياً على مستوى البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه.

تتطلع جامعة أبوظبي إلى تقديم شرح تفصيلي وشامل لزوار المعرض حول برامجها الجديدة في كليتي الهندسة والعلوم الصحية، بما في ذلك: العلوم في الصحة العامة والعلوم في البيئة والصحة والسلامة، وتحاليل المختبرات الطبية، وعلم الوراثة الجزيئية والطبية، والتغذية والحميات، والتخصصات الهندسية التي طرحتها الجامعة مؤخراً بعد اعتمادها من قبل هيئة الاعتماد الأكاديمي بوزارة التربية والتعليم: العلوم في هندسة أمن الفضاء الإلكتروني، العلوم في الهندسة الصناعية، العلوم في هندسة البرمجيات، العلوم في الذكاء الصناعي وهندسة الروبوتات، إضافة إلى بكالوريوس التخطيط العمراني، وهو قيد الاعتماد من «الهيئة».

وقال البروفيسور وقار أحمد، مدير جامعة أبوظبي: «يُعد معرض نجاح فرصة مميزة لكافة المؤسسات الأكاديمية الراغبة في تعزيز سبل التواصل مع الطلبة وأولياء الأمور، وكذلك مختلف المؤسسات والجهات المعنية في قطاع التعليم والعاملين فيه».