شخبوط بن نهيان ووزير الطاقة التنزاني يبحثان التعاون

أبوظبي (وام)

استقبل معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، مساء أمس الأول، معالي جانووري ماكامبا وزير الطاقة في جمهورية تنزانيا المتحدة، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي.

وتم خلال اللقاء مناقشة سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات الطاقة والبنية التحتية، إلى جانب تعزيز التجارة بين الدولتين.

وأكد معالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية تنزانيا المتحدة في تقدم مستمر، مشيراً إلى وجود العديد من الفرص والإمكانات لتطويرها ودفعها إلى الأمام، ولا سيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، لما فيه مصلحة البلدين.

من جانبه، أشاد معالي ماكامبا بالعلاقات الوطيدة والمتجذرة بين البلدين، وبالتعاون البناء على الصعد كافة، مؤكداً وجود العديد من الإمكانات والفرص لدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.