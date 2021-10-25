دورات للقيادات الشبابية الصيف المقبل في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلن معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، على حسابه الخاص في «تويتر»، عزمه عقد دورات للقيادات الشبابية في الصيف المقبل في مجلس أم السقيم أو مجالس جميرا، للفئة الشبابية من عمر 14 إلى 17 سنة، وتكون مدتها 7 أسابيع.

وحدد معاليه الفئات العمرية في ‏دورة القيادات الشبابية من 14 إلى 17سنة، وتتركز حول المواضيع الآتية: قيم اجتماعية وإنسانية، وشؤون رياضية، ومهارات حرفية ومهنية، وشؤون أسرية، وولاء وانتماء وطني، وشؤون قانونية، وشؤون ثقافية، ومهارات قيادية، ومهارات تقنية.

كما حدد معاليه ‏أن مخرجات الدورة ستكون ضمن المحاور الآتية: حب الوطن والانتماء إليه قلباً وقالباً، وغرس الثقة بالنفس بعد التوكل على الله، ومعرفة قانونية.. الصحيح والخطأ، وتعلم مبادئ حرفة.